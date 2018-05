To je kultni 'harley' s slovenskim pridihom #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kultnega 'harleyja' iz omejene serije so v Ljubljani še dodatno oplemenitili s slovenskim pridihom. Motocikel bodo avgusta podarili na glasbenem festivalu.

Motocikel iz serije ob 115-letnici družbe

To je motocikel harley-davidson iz omejene serije Forty-Eight Anniversary, ki so jo izdelali ob letošnji 115-letnici kultne motociklistične znamke. V sodelovanju z glasbenim festival MotorCity (16.-19. avgust), kjer bodo ta motocikel podarili enemu izmed obiskovalcev, pa so mu pri družbi Harley Davidson Ljubljana dodali še nekaj slovenskega pridiha.

Motocikel je dobil nove ročke na krmilu, nove tačke, novo prestavno ročico in nov pokrov sklopke iz posebne kolekcije Harley-Davidson Brass Collection. Elementi iz medenine naravne obdelave dajejo motociklu drugačen, edinstven brezčasen videz. Harley-Davidson pa je dobil tudi nove dušilce in zaščito sprednjega dela izpuha (Screamin' Eagle) ter nove pokrove izpuha. Vse nadgradnje so narejene z originalnimi dodatki Harley-Davidson.

Fotografije - Oglejte si več podrobnosti harley-davidsona