Na ogled harleyjev pred LifeClassove hotele

Med 9. in 12. junijem 2022 bo v Portorožu 29. evropsko srečanje H.O.G.® Rally, ki predstavlja vrhunec dogodkov na Harley-Davidsonovem koledarju. Dogodek bo odprt za vse motocikliste, organizatorji pa pričakujejo do 30 tisoč prijateljev, navdušencev in voznikov motociklov Harley-Davidson.