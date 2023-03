Izjemna priložnost: Brezčasni harley-davidsoni in poslikave teles v Cityparku

Oglasno sporočilo

Ob 120. obletnici brezčasnih motorjev znamke Harley-Davidson vas v Cityparku vabijo na redko in bogato razstavo vintage motociklov iz zasebnih zbirk, ki navdušujejo tudi mlade. Naše največje nakupovalno središče bo za nekaj časa postal drugi dom motornim kolesom, med katerimi sta tudi Road King in Street Glide.

Foto: Robert Krumpak

Najbolj atraktiven med njimi pa je vsekakor vojaški motocikel iz leta 1942. Razstavo si lahko ogledate vse do sobote, 18. marca, in se za lep spomin fotografirajte s katerim od motorjev.

Prav tako pa vas v soboto, 11. marca, čaka tudi posebno dogajanje. V živo boste lahko spremljali mojstrico poslikave telesa oziroma t. i. bodypaintinga. Ustvarjalka in umetnica bo ustvarjala na glavnem hodniku v pritličju nakupovalnega središča.

Lastniki lepotcev so navdušeni motoristi iz Slovenije, ki so del združenja HOG Lipa Chapter. Ta je uradni zastopnik oziroma distributer motornih koles Harley-Davidson in je uradno registriran v centrali H.O.G v Združenih državah Amerike.

