Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes z motorjem v Ljubljani pridružila udeleženkam 14. vseslovenskega srečanja motoristk. Motoristke in motoristi imajo po njenih besedah poseben način življenja. Ob tem je poudarila pravilo nič, ki pomeni nič smrtnih žrtev in nič poškodb. Vse udeležence v cestnem prometu je pozvala k previdnosti.

"Varnost je neizmerno pomembna," je izpostavila tako v nagovoru udeleženkam kot tudi v izjavi za novinarje na Krekovem trgu.

Zahvalila se je policiji, ker vzorno skrbi za varnost na cestah, prav tako tudi ministrstvu za infrastrukturo, saj so dobre ceste za udeležence v cestnem prometu zelo pomembne. Njena zahvala je šla poleg tega agenciji za varnost v prometu in drugim organizacijam, "ki skrbijo za to, da je uporabnikom cest lepše".

"Vendar nobena organizacija ni dovolj močna, če nima ljudi, ki z dušo in srcem delajo za to, da nam bo lepo na cestah," je dejala v nagovoru udeleženkam srečanja, med katerimi je bila najstarejša stara 78 let.

Predsednica, ki je začela motorno kolo voziti kot 15-letno dekle, se je danes s svojim motorjem pridružila udeleženkam srečanja na poti, ki jih je vodila od parkirišča Stožice po Vojkovi, Štukljevi in Dunajski cesti, Trgu OF in Resljevi cesti do Krekovega trga.