Ti izjemni avti danes hrumijo po Portorožu #video

Udeležence čaka razburljiva cestna avantura do Bukarešte. Tja bodo prispeli v četrtek. Foto: Gregor Pavšič Predpoletno sobotno razpoloženje v Portorožu, obsijanem s soncem, polnem prvih kopalcev in vseh tistih, ki so želeli izkoristi dan za oddih ob slovenskem morju, so včeraj že motili zvoki glasnih avtomobilskih motorjev. Močni stroji so zabobneli po portoroških natrpanih cestah in dali vedeti, da se danes tam začne eden najbolj spektakularnih 'roadtripov' v Evropi.

Med najboljšimi avtomobili tudi ferrari 812 superfast. Poganja ga 6,5-litrski motor V12 z močjo 588 kilovatov. Foto: Gregor Pavšič

Pester nabor avtomobilov sredi Portoroža

Tako imenovani Street Gasm je v Portorož na štart dvotedenske cestne avanture pripeljal okrog 120 avtomobilov. Večina med njimi ima nizozemske registrske oznake, saj ta dogodek iz te države tudi izhaja.

Od danes do četrtka jih proti romunski prestolnici Bukarešti čaka okrog 3.200 kilometrov dolga vožnja. Potem ko so večino avtomobilov v Portorož pred dnevi organizatorji pripeljali s tovornjaki, so včeraj na slovensko obalo prispeli tudi lastniki številnih dragih, ekskluzivnih in nadvse prestižnih avtomobilov.

StreetGasm je nekakšna evropska različica slavnega Gumball 3000. Namenjena je premožnim lastnikom avtomobilov, ki za tako cestno avanturo odštejejo 5.500 evrov. Natančen potek trase vedo le organizatorji, ki od dneva do dneva voznikom pokažejo potek poti.

Fotografije - Včerajšnji utrip StreetGasma v Portorožu

Težko se je bilo odločiti za najbolj vpadljivega

Danes dopoldne bo Portorož pred hotelom Kempinski v znamenju prav teh avtomobilov. Od 10. ure naprej bodo udeleženci krenili na pot in na glavni cesti skozi Portorož bo mogoče videti res zavidanja vredno avtomobilsko zbirko.

Številni ferrariji, lamborghiniji, mclarni, porscheji in podobni športniki so že včeraj privabljali poglede. Enako je bilo tudi s posebnežem dodge hellcatom, ford mustangom shelby, zanimivim gasilskim vozilom, na štartu bo tudi več hitrih mercedesov, audijev in podobno.

A post shared by STREETGASM (@streetgasm) on Jun 9, 2018 at 2:50pm PDT

