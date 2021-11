Težave pri motorjih: žvižgaču 24 milijonov dolarjev nagrade

Ameriška nacionalna agencija za varnost v prometu (NHTSA) je prvič v zgodovini žvižgaču podelila kar 24 milijonov dolarjev nagrade (20,73 milijona evrov), ker jih je opozoril na nevarno napako v motorjih modelov Hyundai in Kia. Zaradi opozorila je NHTSA oba proizvajalca kaznovala in zaradi te skrite napake skupno iztržila 210 milijonov dolarjev (181,4 milijona evrov).

Nekdanji Hyundaijev inženir je NHTSA posredoval dovolj veliko količino informacij, da so lahko pri agenciji zagnali preiskavo in dokazali napako v njihovih motorjih. NHTSA je novembra 2020 podjetjema poslala dokaze ter jim očitala, da so izvedli nepravočasen vpoklic več kot 1,6 milijona vozil, opremljenih z motorji theta II.

Kazni za 210 milijonov, 81 milijonov namenjenih vladi

V obtožbi so jih oglobili za 210 milijonov dolarjev (181,4 milijona evrov), od tega so 81 milijonov dolarjev (70 milijonov evrov) nakazali Hyundaijev inženir je NHTSA opozoril na napako v motorju, zaradi katere je lahko prišlo tudi do samovžiga avtomobila. Foto: Gašper Pirman neposredno ameriški vladi. Po zakonu morajo pri NHTSA 30 odstotkov vrednosti kazni, če je njena vrednost nad milijonom dolarjev, nakazati žvižgaču. Gre za prvo takšno nagrado pod aktom Motor Vehicle Safety Whistleblower, ki so ga v kongresu sprejeli leta 2015.

"Žvižgači igrajo ključno vlogo pri pridobivanju informacij za NHTSA glede resnih varnostnih težav, ki jih skrivajo pred agencijo. Ta informacija je bila ključna za varnost in smo zavezani k nagrajevanju tistih, ki nam prinesejo informacije," je povedal dr. Steven Cliff, namestnik administratorja NHTSA.

Motorji so se nenadoma vžgali

Štirivaljne motorje theta II so vgrajevali v modele hyundai sonata med leti 2011 in 2014, santa fe med leti 2013 in 2014 ter v Kiine modele optima med leti 2011 in 2015, sportage med leti 2011 in 2013 in sorento med leti 2012 in 2014. Žvižgač Kim Gwnag-ho je leta 2016 NHTSA opozoril, da proizvajalca nista popravila napak v zasnovi motorja, zato so ti odpovedovali in nekateri so se celo nenadzorovano vžgali.