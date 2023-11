Teslin šov v ZDA: presenetljiv konec “dirke” proti porscheju #video

Tesla je električni poltovornjak cybertruck prvič pokazala že leta 2019, nato pa morala načrtovani začetek serijske proizvodnje zamakniti za dve leti. Zdaj so prvi kupci oziroma lastniki dobili svoje vozilo, ki bo na cesti brez prave konkurence eno najbolj nenavadnih, vpadljivih in posebnih.

Cybertruck pa vendarle ni le zabavljaški, postavljaški in šov avtomobil, tudi tehnološko obeta veliko in za Teslo prinaša nekaj pomembnih tehničnih prelomnic.

Cybetruck v Teslina vozila prinaša več tehničnih novosti. Foto: Tesla

Več tehničnih novosti za Teslo

Cybertruck že ima tehnologijo “steer by wire” (brez mehanske povezave volana in koles), to je prva tesla z 800-voltnim sistemom, enamegavatno močjo polnjenja (enako kot tovornjak semi), prav tako ima štirikolesno krmiljenje (in manjši obračalni krog kot model S), pa zračno vzmetenje, nosilnost do 1,1 tone in zmožnost vleke mase do pet ton. Oddaljenost od dal je 43 centimetrov - zaradi elektropogona je dno ravno. Mimogrede so dodali še neprebojne zunanje površine.

“Strokovnjaki so rekli, da je tako vozilo nemogoče izdelati. Da ga nikoli ne bo. To je zdaj naš najboljši in najbolj inovativen produkt. Prihodnost bo zdaj res videti kot prihodnost,” je zbranim na dogodku povedal Elon Musk.

The future should look like the future pic.twitter.com/jmuDOVYrYA — Tesla (@Tesla) November 30, 2023

Iz predaje vozil so uspeli narediti globalni digitalni šov

Tesli je uspelo iz predaje avtomobilov narediti digitalni šov, ki je imel že ob zaključku prenosa skoraj 1,5 milijona ogleda - kajpak na Muskovem omrežju X (nekoč Twitter).

Na predstavitvi zmogljivosti so izstopale tudi primerjave s konkurenco. V različici s tremi elektromotorji je cybertruck v vleki tovora zanesljivo ugnal tako električne tekmece kot dizelsko gnanega forda F-350. V pospeševanju na četrt milje je tak cybertruck ugnal tudi novega porscheja 911, s tem pa je za seboj vlekel prikolico in imel na njej še enega takega porscheja.

Dolg bo več kot 5,8 metra, Američane bo stal od 61 tisoč dolarjev naprej

Cybertruck je dolg 5,87 metra, na voljo pa bo v treh različicah. V osnovni z enim motorjem bo znašal uradni doseg do 400 kilometrov, pospešek do 100 kilometrov bo 6,5 sekunde, nosilnost bo 1.360 kilogramov, zmožnost vleke pa do 3.4 tone. Pri različici s tremi motorji (pogon kot v modelih S in X plaid) se bo pospešek do “stotice” spustil pod mejo treh sekund (2,9 s), zmogljivost vleke pa se bo povečala do 6.350 kilogramov. Uradni doseg naj bi bil prek 700 kilometrov.

Osnovni cybertruck bo v ZDA stal slabih 61 tisoč dolarjev, srednja različica slabih 80 tisočakov, najzmogljivejši pa skoraj sto tisoč dolarjev.

Za Teslo bo cybertruck lahko pomenil nov velik uspeh, ali pa nove težke mesece v proizvodnih tovarnah. Želena letna kapaciteta je 250 tisoč vozil, trenutno naj bi bila tovarna po Muskovih besedah na polovici teh ambicij.

Cybertruck production line pic.twitter.com/sGYuVFLy3c — Elon Musk (@elonmusk) November 30, 2023

