Tesla ustavila proizvodnjo in reševala krizo

Pri Tesli so potrdili, da so konec februarja začasno ustavili proizvodnjo modela 3 in domnevno rešili glavna ozka grla proizvodnje svojega ključnega modela.

Na fotografiji prva serijska tesla model 3, do konca lanskega leta so jih izdelali 1.550. Foto: Elon Musk

Bodo konec marca res izdelovali po 2.500 vozil na leto?

Proizvodnjo v tovarnah v Freemontu in tovarni Gigafactory so ustavili med 20. in 24. februarjem. Takrat so nadgradili proizvodne procese in po trditvah predstavnikov Tesle omogočili rast proizvodnje do 2.500 vozil na teden do konca marca. To je polovica prvotnega načrta Tesle, ki raven 5.000 vozil na teden obljublja do konca drugega četrtletja.

Pred ustavitvijo proizvodnje so zaposleni v Tesli pripovedovali, da morajo baterijske sklope novega avtomobila sestavljati ročno. Sposodili so si tudi zaposlene pri Panasonicu, enem izmed Teslinih partnerjev, da so pomagali pri proizvodnji.

Tesli je uspelo v zadnjih treh mesecih zadnjega leta kupcem dostaviti 1.550 modelov 3.

Za zdaj še ni znano, kdaj bodo prve tesle 3 na voljo tudi tistim, ki so jih rezervirali v Evropi. Predvidoma se bo to zgodilo v začetku prihodnjega leta.