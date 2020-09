Tesla prvič gleda v hrbet: ta limuzina postavlja nove mejnike #foto

Lucid je ekskluziven dobavitelj baterij za formulo E, znanje in izkušnje pa so prenesli v razvoj modela air.

Ameriški Lucid Motors so le razkrili prestižno električno limuzino air, ki bo na ceste onkraj luže zapeljala v drugem četrtletju prihodnjega leta. Pohvali se z do zdaj najdaljšim dosegom 832 kilometrov pri električnih avtomobilih, možnostjo polnjenja baterije s 300 kilovati in osupljivo potniško kabino.

Preden preidemo na osupljive tehnične podatke, naj se ustavimo pri potniški kabini in zunanjosti, ki ima velik vpliv na samo učinkovitost avtomobila. Koeficient zračnega upora se ustavi pri vsega 0.21 (Teslin model S pri recimo 0.24), oblikovalci pa so največ pozornosti namenili samim proporcem in čistim linijam. Kratek pogled v moderno potniško kabino osupne. Pred voznikom je namreč nameščen gromozanski 34-palčni ukrivljen zaslon v ločljivosti 5K, razširja se čez polovico armaturne plošče in je namenjen tudi upravljanju drugih funkcij v avtomobilu (klimatska naprava, radio, povezljivost). Za konec naj omenimo še prtljažni prostor z 739 litri prostornine.

Izkušnje iz formule E so še kako dobrodošle

Različica z najdaljšim 832-kilometrskim dosegom je seveda na vrhu cenovnega seznama, prihodnje leto bodo za naročilo na voljo tudi V notranjosti največ pozornosti prevzame ogromen 34-palčni ukrivljen zaslon, nameščen na armaturni plošči. Foto: Lucid cenejše različice s krajšim dosegom. Na koncu leta bodo na voljo štiri izvedenke z osnovno ceno od 80 tisoč dolarjev dalje (68 tisoč evrov), medtem ko je najdražja na ceniku dream edition s ceno 170 tisoč evrov.

Ker je Lucid ekskluziven dobavitelj baterij za formulo E, imajo kar nekaj izkušenj in znanja pri razvoju ene najpomembnejših komponent pri električnem avtomobilu. V sami bateriji je 22 modulov, vsak ima zmogljivost malenkost več kot pet kilovatni ur, skupno pa ima baterijski paket 113 kilovatnih ur.

Najhitrejše polnjenje največje baterije v električnem avtomobilu

Air je prestižna poslovna limuzina, zato je vse podrejeno udobju in potnikom na zadnji klopi. Tam je prostora ogromno, s 739 litri pa je velik tudi prtljažni prostor. Foto: Lucid Baterijski sistem deluje pod 924-voltno napetostjo, kar je največ med serijskimi električnimi modeli. Velik baterijski paket skupaj z maksimalno učinkovitostjo pa prinaša daleč najdaljši električni doseg. Zaradi visoke napetosti je omogočeno tudi rekordno hitro polnjenje baterije s 300 kilovati (taycan 270 in tesla 3 s 250 kilovati). Takšnih polnilnic ni ne v ZDA in ne v Evropi veliko, a v primeru tako hitrega polnjenja se vsako minuto polnjenja doseg poveča za 32 kilometrov oziroma se baterija v dvajsetih minutah napolni za 482 kilometrov. Na domači namenski stenski polnilnici, ki jo vgradijo pri Lucidu, se lahko polni s hitrostjo 19,2 kilovata.

V določenih državah bosta rezervacija in poznejši nakup mogoča tudi v Evropi, glavnina prodaje pa bo vseeno namenjena ZDA in Bližnjemu vzhodu.

Foto: Lucid

Foto: Lucid