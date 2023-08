Tesla: odhod prvega finančnika, kaj čaka naslednika?

Zachary Kirkhorn je bil eden izmed Teslinih veteranov in dolgoletnih sodelavcev Elona Muska. Po 13 letih je Kirkhorn, ki je bil prvi finančnik Tesle, napovedal odhod iz podjetja. Razloga za odhod ni navedel, bo pa skupaj s Teslo ostal še do konca leta. Mesto prvega finančnika je Kirkhorn prevzel leta 2019, ko je bil star 34 let. Tesla je pred tem kopičila visoke izgube, občasno tudi več kot milijardo dolarjev na četrtletje. Od leta 2019 so dobičkonosni in v zadnjih treh letih so odplačali okrog deset milijard dolarjev dolga.

Foto: Tesla

Kirkhorna, ki je občasno nastopil tudi kot govorec na Teslinih javnih dogodkih s svojimi delničarji, bo zamenjal 45-letni Vaibhav Taneja. Indijec prav tako ni novinec pri Tesli; leta 1999 je diplomiral na univerzi v New Delhiju, nato pa skoraj 17 let delal pri podjetju PricewaterhouseCoopers, dolgoletnem Teslinem računovodskem zunanjem partnerju. Taneja se je nato zaposlil pri podjetju SolarCity in ko je Tesla tega prevzela, so Taneji znotraj Tesle naložili prav računovodske skrbi.

Nalog zanj ob prevzemu nove funkcije ne bo manjkalo. Tesla pripravlja začetek serijske proizvodnje cybertrucka, gradi novo tovarno v Mehiki, obenem pa je letos z znižanjem cen svojih ključnih avtomobilov resda znatno povečala prodajo, a tudi zavestno zarezala v dobičke iz svojega poslovanja.