Tesla na slavni stezi 20 sekund pred Porschejem #video

Nemška dirkaška steza Nordschleife je bila v zadnjih desetletjih tudi pomembno marketinško prizorišče dokazovanja konkurenčnosti posameznih avtomobilov. V zadnjih tednih se je tam razplamtel prav poseben prestižni dvoboj in sicer med Porschejem in Teslo. Oba proizvajalca se borita za rekord električne štirivratne limuzine.

(Prototipna) tesla neuradno že mnogo hitrejša od (serijskega) prvega električnega porscheja

Porsche je z novim taycanom turbo postavil ta rekord še pred uradnim razkritjem avtomobila. Elon Musk in Tesla sta takoj napovedala prihod na Nordschleife. Kljub zasedenosti steze so našli prost termin in zdaj s teslo modelom S tam že nabirajo kroge. Razvili so poseben prototip modela S s tremi elektromotorji in dodatnim majhnim spojlerjem (različica plaid) ter neuradno že močno izboljšali Porschejev čas.

Ročne meritve so pokazale 20 sekund boljši čas, kar pomeni približno sekundo na kilometer slavne dirkaške steze, je poročal Auto Motor und Sport. Uradni lov na rekord načrtujejo šele za današnji in sobotni dan. Za volanom bodo nemški poznavalec Nordschleifa Thomas Mutsch in švedska dirkača Andreas Simonsen ter Carl Rydquist.

Tesla s tremi motorji na trgu čez eno leto?

Kljub veliki razliki se pri Tesli še ne morejo veseliti. Različica plaid bo na trg predvidoma prišla naslednje leto, pri modelu S uporabljajo tudi prilagojeno podvozje in zavore, nekoliko širše blatnike in zelo mehke Goodyearove prototipne gume eagle F1 supersport RS. Prototip z Nordschleifa je torej precej drugačen od današnjega serijskega modela S in za serijski rekord bodo morali tak model S pripeljati na trg. Po obljubah Muska se bo to zgodilo konec prihodnjega leta.

Časi okrog 7 minut in 20 sekund bi Teslin model S na Nordschleifu postavili ob bok superšportnikov kot sta ferrari enzo in pagani zonda F clubsport.

Porsche bi lahko poizkusil še s taycanom turbo S, Tesla čaka roadsterja

Porsche ima v rokavu še enega aduta in sicer taycanovo močnejšo različico turbo S. Ta ima dodatnih 60 kilovatov moči, a je ta na voljo le v intervalih po 2,5 sekunde. Izven tega časa ima enako moč kot taycan turbo (500 kilovatov). Na drugi strani bo Tesla v letu ali dveh predstavila tudi serijskega roadsterja druge generacije, ki pa bi moral imeti na Nordschleifu še bistveno večji potencial od že precej starega modela S.