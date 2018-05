Tesla: 397 milijonov izgube in obljube

Prodaja tesle modela S še vedno raste. Foto: Tesla Motors

Tesla je v prvem četrtletju povečala svoje prihodke na 3,41 milijarde dolarjev, izguba pa je znašala 785 milijonov dolarjev. Lani so v enakem obdobju izgubili 397 milijonov dolarjev. Povišana izguba, kljub povečani prodaji avtomobilov, je predvsem posledica vlaganj v zagon proizvodnja modela 3 in zamude z njegovo izdelavo.

Kdaj do mejnika pet tisoč modelov 3 na teden?

Američani so objavili podatek, da imajo še vedno več kot 450 tisoč rezervacij za novi električni model 3. Aprila so jih izdelali 2.270, kar je še vedno pol manj od želenih in napovedanih pet tisoč. Ta mejnik bodo predvidoma dosegli v dveh ali treh mesecih, v ta namen pa bodo za nekaj dni tudi povsem ustavili proizvodnjo in izvedli potrebne prilagoditve. Do konca leta bo Tesla po teh načrtih skupno izdelala več kot 100 tisoč električnih avtomobilov.

Tesla je bila od vstopa na borzo pozitivna le v dveh četrtletjih. Trenutno so zadolženi za okrog 10 milijard dolarjev, na voljo pa imajo še 2,7 milijarde evrov finančnih sredstev.

Koliko potrpljenja bodo še imeli vlagatelji?

Analitiki na borzi opozarjajo, da vlagatelji izgubljajo potrpljenje s čakanjem na preboj Tesle in predvsem izvedbo celotnega polnega obsega proizvodnje modela 3. Tem pomislekom bo morda konec, če jih bo Tesla sredi leta že izdelala po pet tisoč na leto. Nanje čakajo tudi naročniki v Evropi. Predvidoma bodo prvi modeli 3, ki ne bodo namenjeni ZDA, zapustili Teslo v začetku naslednjega leta.

Tesla se bo obenem na avtomobilskem trgu soočila tudi z novo konkurenco, ki v razredu premium vozil napoveduje vse več neposrednih tekmecev električnim vozilom iz Kalifornije.