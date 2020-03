Takšen je za te čase idealen avto

Oglasno sporočilo

Niste prepričani? Samo pomislite: hladno jutro. Medtem ko pijete kavo, kar po telefonu vključite ogrevanje avtomobila. Ko sedete vanj, je že prijetno toplo ... V tišini se odpeljete, neslišno pospešujete in ko si zaželite najljubšo glasbo, v njej uživate, ne da bi vas motil hrup motorja. Tudi ko obtičite v gneči. Kar se zgodi redkeje, kot bi se sicer, saj je vaš avto ves čas povezan s spletom in zato lahko pot prilagajate stanju na cesti v realnem času.

Tako lahko s svojim Superbom iV v miru prevozite do 62 kilometrov, in to popolnoma brez izpustov ogljikovega dioksida, z enim samim polnjenjem baterije in bencinskega rezervoarja pa se lahko brez skrbi podate na do 930 kilometrov dolgo pot. Kot jadralec na barki, ki uživaško jadra z vetrom, nato pa, ko je treba, zažene motor.

Bi bil torej to lahko avtomobil za vas?

Če se nikoli ne vozite tako po mestih kot na dolge proge, če vam ekologija ne pomeni prav veliko ali če živite nekje, kjer nimate popolnoma nobene možnosti za polnjenje baterije niti pri običajni gospodinjski vtičnici, potem to res ni avtomobil za vas. Za vse druge pa je ŠKODA Superb iV odlična, morda celo najboljša izbira. Ker je prostorna in udobna. Ker je povsem povezljiva. Ker je priključni hibrid. In ker jo lahko pozimi ogrejete in poleti ohladite, še preden sedete vanjo, in to kar z aplikacijo.

Za koga je Superb iV? Za tiste, ki vozite po mestih in se hkrati odpravljate tudi na daljše poti. Pa za tiste, ki se z doma vozite na delo v večja mesta. Za tiste, ki sicer razmišljate ekološko in racionalno, a hkrati tudi povsem praktično. In za tiste, ki potrebujete velik prtljažnik in ogromno prostora v notranjosti, tudi na zadnji klopi. Superb pač jasno (čeprav ne glasno) sporoča, da ga vozi človek, ki ve, kaj je v avtomobilskem svetu ta hip najboljše v vseh pogledih, od pogona do tehnologije in ne nazadnje cene.

Spoznajte ga

Kot priključni hibrid se lahko Superb iV pohvali z izjemnim navorom elektromotorja že pri prvih nekaj vrtljajih, zato je vozna dinamika izjemna. Najbolj se izkaže, ko je treba odločno pospešiti ob prehitevanju, hitro speljati ali ko si želite preprosto uživati ob pospešku. Zgolj s pomočjo električnega motorja s 85 kilovati (115 "konjskimi močmi") lahko prevozite do 62 kilometrov (po standardu WLTP), kar zadostuje za večino vsakodnevnih potreb v mestih in primestjih. V električnem načinu, v katerem je največja hitrost 130 kilometrov na uro, je delovanje tiho, razen pri hitrostih do 20 kilometrov na uro, ko se mora zaradi varnostnih razlogov po zakonskih predpisih vključiti generator e-zvoka.

Model Superb iV lahko naročite kot limuzino ali Combi in s paketom opreme Ambition ali Style. Prav tako ga lahko izberete v luksuzni različici L & K ali športni SportLine (na fotografiji zgoraj).

Električni motor črpa energijo iz baterije z zmogljivostjo 13 kilovatnih ur. Da bi se kdaj popolnoma izpraznila, ni bojazni, saj sistem zagotavlja, da je električne energije dovolj vsaj za speljevanje z mesta in pomoč pri vožnji. Za nujno polnjenje skrbita regeneracija zavorne energije in elektromotor, ki lahko med vožnjo deluje tudi kot generator za proizvodnjo elektrike. Voznik pa lahko sam nastavi minimalno raven napolnjenosti baterije in tako zagotovi, da se na primer v mesto pripelje z dovolj električne energije za popolnoma brezemisijsko vožnjo po mestnih ulicah.

Za elektrificirana vozila, kot je Superb iV, so v mestih na voljo številna parkirna mesta, parkiranje je ob polnjenju brezplačno, prav tako pa so brezplačne številne polnilnice. Baterijo modela Superb iV je mogoče s 3,6-kilovatnim polnilnikom na domači polnilnici (wall box) in na javnih polnilnih postajah napolniti v treh urah in pol. Pri običajni gospodinjski vtičnici (2,3 kilovata) se polni pet ur.

Ko ali če želite vso razpoložljivo moč (160 kilovatov oziroma 218 konjskih moči) in navor (400 njutonmetrov), Superb iV do sto kilometrov na uro pospeši v zgolj 7,7 sekunde, saj pri pogonu sodelujeta tako električni motor kot bencinski štirivaljnik TSI s 115 kilovati (156 konjskimi močmi). Ta je sicer na voljo za daljše poti in večje obremenitve. V hibridnem načinu je poraba bencina 1,5 litra na sto kilometrov, elektrike pa od 14 do 14,5 kilovatne ure na sto kilometrov. Povprečni izpust ogljikovega dioksida je pri tem pod 35 grami na kilometer.

Na izbiro so trije vozni programi: športni, hibridni in električni način. V električnem načinu Superb iV do hitrosti 60 kilometrov na uro pospeši v petih sekundah. Največja hitrost je 224 kilometrov na uro v športnem načinu.

Kako do njega?

S pomočjo ugodnega financiranja ŠKODA 1 %, pri katerem za vozilo plačujete en odstotek njegove maloprodajne cene na mesec. Zelo pomembno je tudi, da so stroški vožnje nižji, saj se cena elektrike ob najugodnejših pogojih lahko zniža tudi pod en evro na sto kilometrov. In še na nekaj je treba opozoriti: vse tisto, kar ob nakupu serijsko pride v paketu z oznako iV, in tega ni malo.

Superba Scout. Poleg priključno hibridnega pogona je model Superb na voljo še s šestimi drugimi motorji, ki izpolnjujejo vse standarde Euro 6d-TEMP. Kot zanimivost: pri tem modelu je zdaj na voljo kar deset različnih kombinacij motorja in pogona. Tisti, ki si želijo več svobode, a je SUV zanje preprosto preveč, pa se lahko po novem odločijo za model

