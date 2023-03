Tako so Kitajci zgradili novo ladjo presežkov #video

Kitajski državni ladjar China State Shipbuilding Corporation je izdelal ladjo MSC Tessa in jo dostavil naročniku, ladjarskemu prevozniku Mediterranean Shipping Company (MSC) iz Švice.

Nov mejnik pri 24 tisoč TEU

To je nova ladja presežnikov. Dolga je 399,9 metra, široka pa 61,5 metra. Njen tovorni del palube je velik kot približno štiri nogometna igrišča. Nanjo lahko natovorijo 24.116 klasičnih kontejnerskih enot (TEU) in ima 240 tisoč ton nosilnosti.

MSC Tessa je ena od prvih ladij, ki lahko sprejme več kot 24 tisoč TEU. Omenjeno mejo 24 tisoč TEU je kot prva presegla Evergreenova ladja Ever Alot (24.004 TEU), največ TEU pa sprejme ladja prevoznika Orient Overseas Container Line (OOCL) iz Hongkonga. Ladja OOCL Spain ima nosilnost kar 24.188 TEU.

MSC je pri kitajskih ladjarjih naročil štiri ladje najvišjega razreda, naročilo pa je vredno 600 milijonov ameriških dolarjev. Ladji, ki sledita – to bosta MSC Irina in MSC Loreto – naj bi imeli nosilnost celo do 24.346 TEU.

Pred dobrim desetletjem je Maerskova ladja sprejela takrat rekordnih 18 tisoč kontejnerskih enot. V zadnjih letih številne nove ladje postavljajo nove mejnike nosilnosti, njihove dimenzije pa se bistveno ne večajo. To je povezano tudi s trenutno zmogljivostjo pristanišč.



V Luki Koper so letos februarja gostili Evergreenovo ladjo Ever Leading. Ta je dolga 335 metrov. Razložili in naložili so skupno 10.670 TEU, kar je bil nov rekord v operacijah na eni ladji v koprskem pristanišču.

Gradnja OOCL Spain z nosilnostjo 24.188 TEU:

Foto: OOCL

Foto: OOCL