Tako se je sredi dneva zrušil 140-metrski most #video

Video - posnetek rušenja mostu

Tajski most v pristanišču Nanfangao so zgradili leta 1998 in njegova življenjska doba bi morala biti vsaj 50 let. To je bil edini jekleni most z enojnim obokom na Tajskem in drugi take vrste na svetu. Dolg je bil 140 metrov, visok 18 in širok 15 metrov.

Rušenje dobro leto po tragediji v Genovi

Dobro leto po tragičnem rušenju mosta v italijanski Genovi, se je podoben primer torej zgodil še Tajcem. Na srečo tokrat smrtnih žrtev ni bilo, vsaj 20 ljudi pa je bilo poškodovanih. Med rušenjem je sicer z mosta padel tovornjak, ki je prevažal cisterno z nafto. Ta je poškodoval ribiške ladje pod mostom in sprožil tudi večji požar. Nesrečo so posnele okoliške nadzorne kamere.

Poškodovanih je bilo vsaj 20 ljudi, uničene pa so bile vsaj tri ribiške ladje. Na prizorišče je prišlo na stotine reševalcev, med njimi so bili tudi potapljači. Uradnih razlogov za rušenje mostu, ki se je zgodilo na lep sončen dan, za zdaj še ni.