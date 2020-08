Tako pri Mercedesu nastaja nov lepotec Roberta Lešnika #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mercedes-Benz razvija novo generacijo legendarnega modela SL, ob začetku testiranj na odprtih cestah pa so poskrbeli tudi za nekaj prvih uradnih, a močno zamaskiranih fotografij predserijskega avtomobila.

Za novo generacijo modela SL bodo v celoti poskrbeli pod streho športnega oddelka Mercedes-AMG, avtomobil pa bo nastal na športni platformi MSA. Enako bo veljalo tudi za naslednjo generacijo športnika mercedesa GT.

Take so danes vrednosti prve generacije Mercedes-Benzovega roadsterja 300 SL. Foto: Gregor Pavšič Mercedes bo novega SL predvidoma razkril prihodnje leto. Podatkov o avtomobilu za zdaj še ni mnogo. Sodeč po uradnih fotografijah bodo namesto trde raje uporabili zložljivo platneno streho. Za svoj legendarni roadster tudi pri Mercedes-Benzu obljubljajo vrnitev h koreninam modela, kar pomeni začetek petdesetih let prejšnjega stoletja. Model 300 SL danes velja za nadvse dragoceni starodobnik.

Začetek testiranj na cestah

Nemci so s predserijskimi avtomobili začeli fazo testiranj na klasičnih cestah in od tam tudi prihajajo te uradne fotografije novega modela SL. Uradno ime avtomobila bo mercedes-AMG SL.

Pogonskih motorjev še niso potrdili, neuradno pa bi to lahko bile različice tri- in štirilitrskega motorja V8, vrh ponudbe pa bo domnevno predstavljal priključno hibridni pogon modela SL 73 performance.

Foto: Mercedes-Benz

