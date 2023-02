Tako obrabljene gume so odkrili pri dveh slovenskih tovornjakih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pnevmatike slovenskega tovornjaka, ki ga je sicer vozil tujec, so bile že povsem brez profila. Foto: PU Maribor

Mariborski policisti so včeraj obravnavali voznika dveh tovornjakov v lasti slovenskih podjetij, ki nista izpolnjevala tehničnih pogojev za udeležbo v prometu. Voznikoma so policisti na kraju izrekli globi, zoper podjetji, katerih last sta bili vozili, pa so uvedli prekrškovni postopek.

Kot so sporočili s Policijske uprave Maribor, je tovornjak podjetja iz okolice Maribora sicer vozil tujec, pnevmatike pa so bile že povsem brez profila.

Vidno poškodovane pnevmatike so bile tudi na drugem tovornem vozilu, ki ga je vozil slovenski državljan. Ob tem so pri tem še ugotovili, da je prevažal za dobrih osem ton več tovora, kot je bila največja dovoljena masa, predpisana za to skupino vozil.

Foto: PU Maribor Policisti opozarjajo, da na cestah še vedno vladajo zimske razmere, ki s seboj prinašajo dež, meglo, sneg in poledico. Dodatna previdnost in večja pozornost sta v zimskih razmerah nujni, a za varno vožnjo še vedno premalo, saj mora biti vozilo tudi tehnično brezhibno in ustrezno opremljeno. Ustrezna zimska oprema je tako temeljni pogoj za varno udeležbo v prometu, poudarjajo.

Mariborski policisti napovedujejo, da bodo tudi v prihodnje nadzirali ustrezno opremljenost vozil.