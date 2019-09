Tako avtomobile riše slavni oblikovalec, ki razstavlja v Ljubljani #foto

Gedl je v ljubljanskem City Parku odprl razstavo Avtomobilski rendering, s katero poudarja pomen te predstavitvene oziroma risalne tehnike. Na ogled je 14 risb avtomobilskih klasik od leta 1920 do zgodnjih osemdesetih let, prav tako pa tudi nekaj novejših konceptnih avtomobilov.

Gedl je v ljubljanskem City Parku odprl razstavo Avtomobilski rendering, s katero poudarja pomen te predstavitvene oziroma risalne tehnike. Na ogled je 14 risb avtomobilskih klasik od leta 1920 do zgodnjih osemdesetih let, prav tako pa tudi nekaj novejših konceptnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Georg Gedl je v Srbiji rojeni oblikovalec, ki je nekoč avtomobile skiciral zgolj iz svoje strasti in navdušenja. Opazili so ga pri Audiju, nato tudi pri BMW, soustvarjal je zgodbo o uspehu novomeškega IMV. Danes pri 74 letih poudarja pomen predstavitvene risalne tehnike oziroma renderjev, ki jih tudi razstavlja v Ljubljani.

Danes 74-letni Georg Gedl je eden od pomembnejših oblikovalcev avtomobilske industrije, ki je imel neposreden vpliv na nekatere ključne produkte novomeškega IMV in pozneje Adrie Mobila, z mentorstvom pa je pomagal pri začetkih karier tudi nekaterih mlajših slovenskih oblikovalcev. Med njimi je prvo ime Robert Lešnik, že leta vodja zunanjega oblikovanja pri Mercedes-Benzu.

Cadillac series 62 iz leta 1953. To je bil prvi avtomobil z dvojnimi sprednjimi žarometi. Karoserijo so oblikovali pri italijanskem podjetju Ghia iz Torina. Foto: Gregor Pavšič Razstava 14 renderjev avtomobilskih klasik

Med risbami najdemo mercedes-benza 540 K cabriolet A, cadillaca serije 62, rolls-roycea phantoma I, astona martina DB4 GT zagato, bugattija 57 atalante, fiata V8 supersonic, tatro 77 voisin C23 charente in druge.

"Na razstavi lahko poleg ilustracij vidimo tudi avtomobil ford pickup iz leta 1947, ki je bil generalno obnovljen. Na podlagi renderjev je ta avtomobil pobarvan in polakiran. Namen je, da se obiskovalcem pokaže, zakaj je potrebna ta tehnika risanja. Narisano mora biti namreč tako, da tudi naročnik vozila razume in da se lažje odloči o izbiri barve, obliki in drugih stvareh," je opisal Gedl, ki danes izvaja tudi delavnice s področja oblikovanja.

Georg Gedl je velik pečat pustil tudi pri oblikovanju počitniških prikolic.

Predstavitveno tehniko oziroma renderje je poučeval tudi na ljubljanski fakulteti za oblikovanje, danes pa to področje predstavlja prek svojih delavnic.

Izučil se je za gradbenika, a srce je sledilo avtomobilom

Gedl se je leta 1945 rodil v srbski Kikindi. Že v šolskih klopeh je rad risal avtomobile, končal pa je srednjo gradbeno šolo in nekaj časa tudi opravljal ta poklic. Ker je hkrati še naprej vneto risal skice avtomobilov, jih je nekaj poslal uveljavljenim avtomobilskim revijam. Švicarska revija Automobile Revue je leta 1969 objavila nekaj njegovih risb.

Že leto pozneje so mu službo ponudili pri Audiju, leta 1971 pa je že delal za BMW. Štiri leta pozneje je začel soustvarjati zgodbo novomeškega IMV in začel oblikovati počitniške prikolice. Tam je delal sedem let. Nato se je preselil tudi k mariborski družbi TAM, kjer je sodeloval pri projektu turističnega avtobusa.

Kot prvi je prepoznal velik talent Roberta Lešnika



Na ljubljanski fakulteti za oblikovanje je pozneje predaval predstavitveno tehniko in risanje renderjev. V začetku devetdesetih je prepoznal talent Roberta Lešnika in mu neposredno pomagal pri prijavi na oblikovalsko akademijo v Pforzheimu.



Gedl se je leta 1987 osamosvojil in prek ministrstva za kulturo sprejel odločbo za samostojnega industrijskega oblikovalca. Njegovi najbolj pomembni projekti med letoma 1987 in 1994 so: oblikovanje jugoslovanskega hitrega vlaka (naročnik: TVT Maribor, Slovenija), preoblikovanje vozil renault 4 (naročnik: podjetje IMV, Slovenija), oblikovanje minibusa microstar (naročnik: Ernst Auwärter, Nemčija), oblikovanje zgibnega nakladalnika BULL-2, ki je bil leta 1994 tudi razstavljen na Mednarodnem bienalu industrijskega oblikovanja v Ljubljani (naročnik: Strojegradnja Trbovlje, Slovenija) ter oblikovanje električnega vlačilca za letališča (naročnik: Spijkstaal Elektro, Nizozemska).

"Na razstavi lahko poleg ilustracij vidimo tudi avtomobil ford pickup iz leta 1947, ki je bil generalno obnovljen. Na podlagi renderjev je ta avtomobil pobarvan in polakiran," razlaga Gedl. Foto: Gregor Pavšič

Shelby cobra 427 iz leta 1966. Za zahtevne ljubitelje roadsterjev so med 999 avtomobili cobra izdelali 32 posebnih izvedenk "427 narrow hipe". Te so združevale eleganten zadnji del s sedemlitrskim motorjem. Foto: Gregor Pavšič

Alfa romeo 33/2 stradale iz leta 1968. Ta avtomobil je bil visok le slab meter. Masa je znašala zgolj 680 kilogramov, poganjal pa ga je dvovaljni motor V8. Foto: Gregor Pavšič

Slavni BMW 507 iz leta 1956. Izdelali so ga kot odgovor na mercedes-benza 300 SL, pod njega pa se je podpisal ameriški oblikovalec nemškega rodu Albrecht Graf von Goetz. Izdelovali so ga med leti 1956 in 1959, izdelali so jih le 254. Med njegovimi kupci je bil tudi Elvis Presley. Foto: Gregor Pavšič

Rolls-royce phantom I iz leta 1926. Izdelali so ga kot darilo presenečenje za Clarencea Gasqueja, finančnega direktorja družbe Woolworth Group. Znan je tudi pod imenom "Fantom ljubezni" in velja za enega od najbolj prepoznavnih rolls-royceov. Foto: Gregor Pavšič