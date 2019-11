Tak avtomobil si je privoščil soigralec Jana Oblaka #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski nogometaš in soigralec Jana Oblaka pri Atleticu Madrid si je privoščil nov avtomobil in sicer porscheja cayenna turbo coupe.

Jorge Resurreccion Merodio, bolj znan kot Koke, ima nov avtomobil. Igralec sredine igrišča pri klubu Atletico Madrid, ki ima sicer pokroviteljsko pogodbo z južnokorejskim Hyundaijem (letos je v uporabo dobil hyundaia santa fe), je v Madridu prevzel ključe novega porscheja cayenna v izvedbi coupe turbo.

Pod 200 tisoč evri ga ne dobite

Ta avtomobil poganja štirilitrski turbo motor V8 z močjo 404 kilovate (550 'konjev'), do 770 njutonmetrov navora in pospeškom do 100 kilometrov na uro v manj kot štirih sekundah (3,9 s). Najvišja hitrost znaša kar 289 kilometrov na uro. Masa praznega vozila znaša kar 2,27 tone.

V Sloveniji bi stal cayenne turbo coupe vsaj 202 tisoč evrov.

Eno svojih regionalnih predstavitev tega svojega novega modela (karoserijske izvedbe) je letos Porsche organiziral tudi v Sloveniji.