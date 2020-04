Ta vozila je v Sloveniji spet mogoče registrirati

Ministrstvo za javno upravo je na upravne enote naslovilo dopis, v katerem med nujne zadeve dodaja nekatere kategorije. Med temi je tudi izdaja dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt. To so obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo ali predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev in podobno.

Kdaj spet registracija novih avtomobilov?

Na drugi strani za zdaj še ostaja onemogočena prva registracija novih avtomobilov, ki so torej že plačani in tudi ne potrebujejo tehničnega pregleda. Pisali smo že o prizadevanju in dopisu, naslovljenem na vlado, Sekcije vozil pri Trgovinski zbornici Slovenije. Prodaja novih avtomobilov v Sloveniji je marca upadla za 62 odstotkov, a so bili prodajni saloni in potrebni uradi za registracijo vozil zaprti komaj pol meseca.

Foto: Gregor Pavšič