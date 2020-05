Ta Toyotin SUV prvič prihaja tudi v Slovenijo #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Toyotin sedemsedežni veliki SUV bo prvič zapeljal v Evropo in Slovenijo.

Toyotin sedemsedežni veliki SUV bo prvič zapeljal v Evropo in Slovenijo. Foto: Toyota

Highlander, največji hibridni športni terenec znamke Toyota, bo prvič zapeljal v zahodno Evropo. To pomeni, da bo na začetku prihodnjega leta na voljo tudi slovenskim kupcem, ki bodo iskali sedemsedežni hibridni SUV s štirikolesnim pogonom.

Četrta generacija tega velikega športnega terenca, ki ga je Toyota razkrila lansko leto na avtosalonu v New Yorku, sloni na arhitekturi TNGA-K. Gre za uspešen model v ZDA in drugih regijah, prejšnjo generacijo pa so prodajali le v nekaterih državah vzhodne Evrope.

Na voljo le kot hibrid

Čeprav pri Toyoti še niso razkrili vseh tehničnih lastnosti ''evropskega'' highlanderja, je jasno, da ga bo poganjala četrta generacija Foto: Toyota hibridnega pogonskega sklopa - 2,5-litrski bencinski motor, ki poganja sprednja kolesa in elektromotor, ki poganja zadnja kolesa. Highlander je opremljen s pametnim štirikolesnim pogonom AWD-i ter zmogljivo nikelj-metalno hibridno baterijo, ki je nameščena pod drugo sedežno vrsto.

Sistemska moč hibridnega pogona se ustavi pri 180 kilovatih, po podatkih tovarne pa bo povprečna poraba po merilnem ciklu WLTP znašala 6,6 litra na 100 prevoženih kilometrov.

Foto: Toyota

Največji Toyotin model pri nas

Highlander v dolžino meri 4.950 milimetrov in ima nameščena 20-palčna platišča, zato bo opremljen tudi s sedmimi sedeži. Prtljažni prostor bo ob podrti tretji sedežni klopi imel 658 litrov prostornine oziroma ga bo mogoče povečati na 1.909 litrov. Sedeže druge vrste bo mogoče premikati za 180 milimetrov, kar bo omogolo lažji dostop do tretje sedežne vrste.

Notranjost bo na voljo v črni ali grafitni različici, na armaturni plošči pa bo vgrajen 12,3-palčni multimedijski zaslon s satelitsko navigacijo. Na voljo bodo tudi projekcijski zaslon v povezavi z Apple CarPlay in Android Auto, površina za brezžično polnjenje mobilnega telefona, ventilacija sedežev, posebno vzvratno ogledalo, ki bo omogočilo pogled nazaj tudi, če bodo zasedeni vsi sedeži.