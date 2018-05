Švedska s Scanio in Volvom razvija tehnologijo proti napadom s tovornjaki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedske oblasti skupaj s proizvajalcema tovornih vozil Volvo in Scania sodelujejo pri razvoju tehnologije, s pomočjo katere bi lahko preprečili uporabo tovornjakov za teroristične napade v mestih.

Zanimanje za tehnologijo virtualnega omejevanja, kot jo imenujejo, je naraslo po napadu s tovornjakom v Stockholmu aprila 2017, v katerem je bilo ubitih pet ljudi.

Švedski projekt vodi švedska uprava za promet ob podpori vlade ter mesti Stockholm in Göteborg.

Omejitev hitrosti na območjih za pešce

Ta tehnologija bi lahko s pomočjo navigacijskega sistema GPS, ki spremlja lokacijo vozila, avtomatično zmanjšala hitrost vozila, ko bi zapeljalo na območje za pešce in s tem omejila potencialno škodo.

S pomočjo te tehnologije bi lahko na primer tudi regulirali porabo goriva ali omejili dostop do določenih območij samo za vozila z določenimi emisijskimi standardi.

Tehnologijo virtualnega omejevanja že uporabljalo nekatera logistična podjetja, ki s pomočjo GPS spremljajo lokacijo vozil in dobijo obvestilo, ko neko vozilo skrene s predvidene poti.

V Evropi se je v zadnjih letih zgodilo več napadov, v katerih so bili uporabljena vozila, s katerimi so napadalci zapeljali v množico ljudi, med drugim še v Barceloni, Londonu, Berlinu in Nici.