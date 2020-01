Študija, ki blati dizle, ima lahko presenetljiv preobrat

Vrednosti drobnih delcev v izpustih novih dizelskih motorjev ob čiščenju filtrov močno narastejo in lahko mejne vrednosti presežejo tudi za 115 odstotkov, je v raziskavi ugotovila okoljevarstvena organizacija Transport&Environment (T&E).

Moderni dizelski motorji uporabljajo filter majhnih delcev, ki pa se mora na nekaj sto kilometrov očistiti oziroma regenerirati. Takrat se v zrak izpusti večji del izpustov, ki kratkoročno presega evropska priporočila oziroma standarde. Pri T&E izpostavljajo, da ta čiščenja filtrov tudi do tisočkrat presegajo normalno raven in da lahko v urbanih delih mest trajajo tudi do 15 kilometrov. Ob tem dodajajo, da ti povišani kratkoročni izpusti niso vključeni v uradna homologacijska merjenja izpustov.

T&E je testirala izpuste Nissanovega qashqaija in Oplove astre med avtomatskim čiščenjem filtra trdnih delcev - pri katerem gre za postopek regeneracije filtra s sežigom teh delcev v filtru in izpustom saj.



Pri qashqaiju so vrednosti drobnih prašnih delcev v izpustih v času tega postopka presegale mejno vrednost za od 32 do 41 odstotkov, pri astri pa za do 115 odstotkov, je objavila T&E. V praksi to pomeni, da je testirana astra med postopkom regeneracije filtra v zrak izpustila do 1,3 milijarde majhnih delcev.

Podatki so lahko tudi zavajajoči

Pri podobnih študijah (tako proti dizelskim kot tudi proti električnim avtomobilom) se podatki pogosto zlorabijo, rezultati pa zaradi ne najbolj natančnih podatkov meritev niso povsem konkretni ter jasni.

Podatek o izpustu omenjene astre, ki je torej presegel milijardo delcev, se zdi na prvi pogled izjemno visok. Toda že kubični centimeter nekoliko bolj onesnaženega zraka v mestu lahko vsebuje tudi okrog 50 tisoč delcev, tudi uradno dovolj čist zrak pa vsaj petino tega obsega. Če bi meritev iz kubičnega centimetra povečali na kubični meter, bi bilo to že deset oziroma 50 milijard delcev.

Ker je torej naše ozračje polno delcev in je onesnaženo, je o domnevni čistosti dizelskega motorja mogoče soditi predvsem s primerjavo števila delcev v zraku, ki ga motor posesa iz okolja, in v izpušnih plinih. Podatki T&E navajajo le število delcev na prevoženi kilometer, ne pa na liter zraka.

Dizelski motor kot filter ozračja?

Število delcev je najmanjše ob hladnem zagonu dizelskega motorja, pričakovano največje med regeneracijo filtra. Takrat se torej prek povišane temperature izpušnih plinov shranjeni delci kot saje sežgejo v pepel in uidejo skozi izpušno cev. Takrat se lahko delež delcev poveča na 200 tisoč na kvadratni centimeter, ob povprečnem delovanju motorja pa znaša količina delcev od 10 do 20 tisoč na kvadratni centimeter, je pokazal letošnji test nemškega Auto Motor in Sport.

To pomeni, da lahko dizelski avtomobil med vožnjo skozi onesnaženo ozračje – z vrednostjo iz okolja posesanih 50 tisoč delcev na kvadratni centimeter, na drugi strani pa do 10 tisoč delcev na kvadratni centimeter ob izpuhu – celo deluje kot filter zraka.

Na testu so imeli volkswagen tiguana 2.0 TDI, citroena C5 aircross 2.0 blueHDi 180, kio optimo sportswagon 1.6 CRDi in BMW 740xd xDrive. Med temi je bil na testu najuspešnejši tiguan, ki je med 300-kilometrsko vožnjo raven delcev z vstopnih 50 tisoč (na kvadratni centimeter) znižal na 16 tisoč. Zelo blizu mu je bil tudi C5 aircross, ki je raven znižal na okrog 19 tisoč delcev na kvadratni centimeter.