Strategija energetskega giganta, ki bo šokirala naftni lobi

Britanski naftni gigant je sprejel novo strategijo svojega poslovanja, ki do leta 2030 predvideva za 40 odstotkov manjše črpanje nafte in plina, na drugi strani pa visoka vlaganja v obnovljive vire energije.

Družba British Petroleum Company (BP) je novo strategijo predstavila po veliki izgubi v drugem četrtletju, ki je znašala kar 16,8 milijarde dolarjev.

Nova strategija predvideva zmanjšanje proizvodnje fosilnih goriv in mnogo večja vlaganja v obnovljive vire energije. Tako bodo do leta 2030 črpanje nafte in plina zmanjšali za 40 odstotkov, leta 2030 pa bodo v nižji ogljični odtis vlagali že pet milijard dolarjev letno.

Izlitje leta 2010 v Mehiškem zalivu je bilo velik udarec za BP. Foto: Reuters

Vodstvo BP predvideva, da se bo povpraševanje po fosilnih gorivih v prihodnjih 30 letih zmanjšalo za 75 odstotkov. To bi se po njihovi oceni zgodilo, če se bo nadaljevalo postopno segrevanje ozračja.

"Naslednje desetletje bo ključno v boju proti podnebnim spremembam in za dosego potrebnih sprememb pri globalnih energetskih sistemih bodo potrebni odločni ukrepi nas vseh," so pri BP zapisali ob predstavitvi strategije.

Do leta 2030 bi se črpanje nafte in plina dnevno zmanjšalo za milijon sodčkov, kar bi bilo 40 odstotkov manj kot leta 2019. Nova strategija je dolgoročno usmerjena proti bioenergiji, vodiku, zajemu ogljika in električnemu polnjenju.

Kakšen signal je odločitev družbe BP?

Prehod bo postopen, poudarjajo pri BP, zato bodo trenutno največji del svojih sredstev še naprej namenjali fosilnim gorivom - ta so trenutno še ključni del njihovega posla. Kako dolgo še?