Številke pri modelih: Audi ima novo strategijo oznak

Pri Audiju so v zadnjih letih že večkrat spremenili način označevanja svojih modelov. V tem desetletju bodo postopno povečevali število modelov z električnimi motorji, a bodo še naprej ponujali tudi nove motorje s klasičnimi bencinskimi ali dizelskimi motorji.

Sode za električni motor, lihe pa bencinski ali dizelski motor

Kot je za britanski Autocar povedal tehnični direktor Oliver Hoffmann, bo osnovna usmeritev naslednja: sodo število modela bo pomenilo elektromotor, liho pa motor z notranjim izgorevanjem. Tako bodo v Ingolstadtu naredili nov električni športni terenec Q6 e-tron, njegova klasična različica pa bo prihodnje leto nova generacija modela Q5. Ko bodo podobno izdelali novo generacijo A6, bo ta dobil oznako A7 – sedmica bo torej pomenila bencinske in dizelske motorje.

Pri Audiju so prepričani, da bodo v nekaj letih svoje kupce navadili na ta sistem in da bo ta dovolj preprost za razlikovanje med pogoni. Oznaka e-tron bo pri električnih modelih predvidoma kljub temu ostala, le da jo bodo uporabljali nekoliko manj izrazito kot do zdaj – podobno kot že danes velja za oznaki TDI ali TFSI pri klasičnih motorjih.