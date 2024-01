Ste se že ustavili na novem počivališču Barje?

Oglasno sporočilo

V začetku poletja 2023 so pri Petrolu namreč začeli preoblikovanje svojih prodajnih mest Barje – sever in jug. Z odločnim korakom so ju porušili do temeljev in ponovno zgradili v najmodernejšem formatu, sledili pa so tudi vsem najsodobnejšim energetsko učinkovitim in okolju prijaznim smernicam.

Po petmesečni obsežni rekonstrukciji sta zdaj na voljo dve novi Petrol prodajni mesti na Barju , ki obiskovalce vabita z NAJBOLJŠIM postankom na poti, HUDO kulinarično ponudbo, SUPER ekipo prodajalcev, POPOLNO izbiro goriv in ULTRA zmogljivimi električnimi polnilnicami.

Foto: Petrol

Goriva za prav vsa vozila – tudi prihodnja Ob avtocesti vas pričakuje impozantna nadstrešnica, velika 1.300 kvadratnih metrov, pod katero najdete 48 točilnih mest z več kot 90 točilnimi ročkami za vsa goriva Q Max. Med njimi je tudi Q Max LPG avtoplin in Adblue, v bližnji prihodnosti pa tudi stisnjen zemeljski plin (CNG), prvič na Petrolu!

Zasnova in gradnja Barja sta potekali z mislijo na prihodnost. V neposredni bližini polnilnega parka je namreč prostor, kjer se bodo v prihodnosti umestili novi energenti – LNG in vodik, prostor pa je tudi za postavitev zmogljivih baterijskih hranilnikov.

Na Petrolu niso pozabili niti na voznike električnih vozil, ki lahko svoje jeklene konjičke napolnijo na treh ultra hitrih e-polnilnicah pod nadstrešnico. Energijo za polnjenje bodo ti kmalu pridobivali iz sončnih panelov, nameščenih na strehi prodajnega mesta.

Foto: Petrol

Lačni? Pridite na Barje!

Če postanete na poti lačni, je Barje prava destinacija. Poleg raznovrstnih dobrot iz prodajnih polic in sveže hrane Fresh lahko okrepčate svoje brbončice s ponudbo Marche in McDonald's. Več kot 270 sedežev tako zunaj kot znotraj vam omogoča, da mirno pojeste svoj obrok.

V notranjosti skoraj tisoč kvadratnih metrov velikega prodajnega prostora lahko izbirate med več kot 1.400 izdelki in storitvami, ob tem pa vam stoji ob strani prijazna ekipa 17 izkušenih prodajalcev in študentov, ki bo vaš obisk naredila še prijetnejši.

Vrhunec doživetja na Petrolu na Barju pa te dni zagotovo predstavljajo tudi različne prodajne akcije, degustacije in posebne ponudbe , ki so jih ob otvoritvi pripravili za vse obiskovalce. Ustavite se kaj!

Naročnik oglasne vsebine je Petrol.