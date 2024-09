Ste bili včeraj v Lescah? Tisoči so uživali v pospeških avtomobilov. #foto

V Lescah so včeraj po dveh letih spet pripravili atraktivno tekmovanje v pospeševanju.

Ljubitelji hitrih avtomobilov so včeraj na letališču v Lescah prav gotovo prišli na svoj račun. Zbralo se je več kot 120 avtomobilov, ki so jih organizatorji razdelili v več tekmovalnih razredov. Vanje se tokrat niso razvrstili glede na tehnične specifikacije vozil, temveč glede na dosežene čase v jutranjih kvalifikacijah. To je bil prvi večji "drage race" v Sloveniji po dveh letih, zato tudi veliko zanimanje obiskovalcev v lepem vremenu ni presenetljivo. Pospeševanja na letališki stezi si je ogledalo več tisoč ljudi.

Fotogalerija – dirka v pospeševanju v Lescah: