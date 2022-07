Slovenski padalci uspešni v Lescah

Pod Stolom se je sicer zbralo 37 ekip oziroma 185 padalcev in padalk, ki so bili zadovoljni, da so organizatorji tekmovanje izpeljali v celoti kljub precej vetrovnemu vremenu predvsem v petek in soboto.

"Vsaka uvrstitev na zmagovalni oder je velik uspeh, če pa še zmagaš - in to dvakrat-, potem si le še bolj vesel. Veter je resda odigral veliko vlogo, mi smo poznavanje teh razmer izkoristili in se veselili zmage, ki je na domačih tleh še toliko slajša," je tekmovanje ocenil Karun, kapetan domače ekipe.