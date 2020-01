Sredi Prage zgorel dragocen in redek superšportnik #foto

Vzrok za okvaro je bila tehnična okvara na dragocenem italijanskem superšportniku. Lamborghini aventador je bil del predelave podjetja Mansory in je imel tako imenovani paket Carbonado. Ta dodaja zunanjost iz ogljikovih vlaken, celoten avtomobil pa je bil pet centimetrov širši od običajnega aventadorja.

Aventador z motorjem twin-turbo in močjo 1.250 »konjev«

Tak superšportnik s pogonskim motorjem V12 je po predelavi motorja lahko do 100 kilometrov na uro pospešil v 2,6 sekunde. Tudi novi aerodinamični dodatki, drugačen zadnji spojler in difuzor so mu pomagali do končne hitrosti kar 380 kilometrov na uro.

Moč turbomotorja je znašala 1.250 »konjev«. Običajni aventador poganja atmosferski 6,5-litrski motor V12 z močjo 700 »konjev«.

Po podatkih Mansoryja so paket Carbonado z motorjem twin-turbo naredili le za šest aventadorjev.

Praški gasilci so v predoru Bubeneč lahko le pogasili aventadorja, ki pa je bil povsem uničen. Po oceni preiskovalca je škoda znašala prek pet milijonov čeških kron, kar pomeni okrog 200 tisoč evrov. V požaru na srečo ni bil nihče poškodovan.

Požár je pod kontrolou, dohašujeme. Zplodiny odvětrává systém tunelu. Jednalo se o sportovní vozidlo. pic.twitter.com/yQIAL048AH — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) January 16, 2020

Foto: gasilci Praga

