Sredi nevihte je na strehi končal dragoceni ferrari #foto

Foto: Ferrari Do nesreče je prišlo na avtocesti pri West Yorkshiru, del vzrokov zanjo pa se je skrival tudi v zahtevnih vremenskih pogojih. Nevihta, poimenovana Christoph, je tako na cesti "ukanila" tudi voznika tega prestižnega italijanskega superšportnika. Avtomobil je prebil varovalno ograjo in končal na strehi.

Ferrarija 812 superfast poganja 6,5-litrski motor V12 z močjo 588 kilovatov (800 "konjev") in 717 njutonmetri navora. Do 100 kilometrov na uro pospeši v manj kot treh sekundah, njegova najvišja hitrost pa znaša 340 kilometrov na uro. Cene takega ferrarija se začnejo blizu 300 tisoč evrov.

#M621 anti-clockwise J1 #Beeston to J27 #M62 lane 1 is currently closed to facilitate the recovery of vehicles involved in a collision.



Storm Christoph 1 - Ferrari 0 pic.twitter.com/PzdINzAf8z