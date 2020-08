Sredi mesta velikanska luknja ''požrla'' 21 avtov #video

Čeprav se je nesreča zgodila včeraj zvečer, so mestne oblasti že začele sanacijo luknje. Iz nje so za zdaj odstranili petnajst avtomobilov, preostalih šest še čaka v globini. Za vdor zemlje je najverjetneje krivo vreme in seveda napaka pri gradnji. V preteklih dneh je provinco Sečuan zajelo močno deževje, nevarno se je dvignila tudi gladina reke Jangce, ki teče ob samem mestu. Številni so vodilne že pozvali, naj za provinco razglasijo najvišjo stopnjo vremenske ogroženosti in aktivirajo vse reševalne službe.

Luknje, ki požirajo avte, so postale stalnica

V zadnjih letih so postali vdori zemlje sredi cest in parkirišč na Kitajskem že stalnica. Ti ne izbirajo svojih žrtev, saj smo lahko v zadnjih mesecih videli, kako so luknje "požrle" avtobus, prestižni rolls-royce in številne druge avtomobile. Čeprav je takšne vdore mogoče zaslediti tudi v drugih državah, pa jih je daleč največ ravno na Kitajskem. To je verjetno posledica zelo hitre rasti mest ter pospešene gradnje cest in stolpnic.