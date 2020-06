Sredi mesta je tale BMW padel v luknjo #video

Nenavaden prizor z ulice v latvijski prestolnici Rigi, kjer so se udrla tla in posrkala mimo vozeči BMW.

Sredi ulice v latvijski prestolnici je zijala luknja, vanjo pa je bil zagozden BMW serije 3. Prizorišče nenavadne nesreče so zavarovali s trakovi, mimoidoči pa so si z zanimanjem ogledovali ta zares nevsakdanji prizor.

Napeljava že iz leta 1963

Zgodilo se je malo pred tem. Mestne oblasti so s hidravličnimi testi preizkušale vzdržljivost cevi za toplotno ogrevanje mesta, ki so ga zgradili že leta 1963 in je od takrat na mnogih mestih že dotrajano. To je bilo eno takih mest, saj je napeljava počila in povzročila sesedanje ceste na ulici Getrudes.

Najprej je v luknjo zapeljal naključni mercedes, a se je iz nje še uspel izvleči. Tale voznik BMW-ja pa je imel precej manj sreče. Mestne oblasti bodo lastniku poravnale škodo, ki je pri tem nastala.