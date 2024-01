Sredi Ljubljane v salon spravili osemtonski kamion #video

V bleščečih razstavno-prodajnih salonih smo vajeni avtomobilov, ne pa velikih tovornih vozil. Ob prenovi svojega osrednjega salona pa so pri Mercedes-Benzu v Ljubljani storili prav to – vanj so zapeljali svoj najbolje prodajani tovornjak actros L. Vozilo dolgo 6,8 in široko 2,48 metra je zalogaj tudi za velika steklena stenska vrata, a zanimiv izziv se je še pred tem pojavil ob vprašanju glede ustrezne statike stavbe. Ni pač samoumevno, da je osemtonski tovornjak varno zapeljati v stavbo. Na Gospodarskem razstavišču je na primer le ena izmed dvoran statično primerna za take tovornjake.

Lani prodajno spet odlično leto

Celoten trg težkih tovornjakov je bil lani v Sloveniji zelo uspešen, prodajne številke pa so dvigale tudi izpolnjene pogodbe še iz predlanskega leta. V Sloveniji so tako lani prodali 2.600 takih tovornjakov (vseh lani še niso registrirali, zato je skupno število registracij nižje - 2.493), letos trgovci načrtujejo okrog 1.900 prodanih. Trg se je po epidemiji covid-19 normaliziral tudi z vidika dobav. Te danes znašajo okrog tri mesece, še pred enim letom pa je bilo treba na novega čakati tudi do enega leta.

Število registracij tovornjakov nad 7,5 tone v Sloveniji v letu 2023:

registracije 2023 tržni delež Mercedes-Benz 551 22,1 % Volvo 491 19,7 % MAN 478 19,2 % Scania 427 17,1 % DAF 181 7,3 % Iveco 166 6,7 % Renault 135 5,4 % Ford 32 1,3 %

Leta 2017 so v Sloveniji registrirali več kot 2.800 težkih tovornjakov, v letih pred epidemijo covid-19 pa na letni ravni od dobrih 2.400 do nekaj več kot 2.700.

Mercedes-Benz je bil lani najuspešnejši pri prodaji težkih tovornjakov v Sloveniji, dokaj blizu pa so glavni (večni) tekmeci - Volvo, MAN in Scania. Foto: Žiga Intihar

V Sloveniji aktivnih 35 tisoč tovornjakov z maso nad 7,5 tone

Lani je med znamkami leto na vrhu končal Mercedes-Benz, ki mu je uspelo prodati 594 tovornjakov. To je zadoščalo za 22-odstotni tržni delež. Najbolje sta se prodajala actros (375 prodanih), ki ga uporabljajo predvsem kot vlačilca, in arocs (199 prodanih) za rešitve v gradbeništvu.

Po slovenskih cestah danes vozi več kot 35 tisoč tovornjakov z maso nad 7,5 tone. To je zavidljiv podatek, ki je vselej tudi povezan s stanjem v gospodarstvu. Četrtina voznega parka tovrstnih tovornjakov je mlajša od treh let. Vsak tretji registrirani tovornjak je trenutno Mercedesov.

Mercedes bo predvidoma že letos električnega eactrosa pripeljal tudi v Slovenijo. Foto: Mercedes-Benz

Pri tovornjakih je kajpak zanimiv pogled v prihodnost. Že danes je zanimiva digitalna senzorika tovornjakov, ki lastnikom omogoča sprotno spremljanje tehničnega stanja vozila. Tako rešitev vnaprej predvidi, ali je treba zamenjati katerega izmed vitalnih delov (zavore, sklopka …), s tem pa se lastnik izogne visokim stroškom za popravilo tovornjaka na poti.

Druga plat tovornega posla pa so alternativni pogoni. Pred leti je bil v ospredju zemeljski plin, zdaj je to predvsem elektrika in v prihodnje morda vodik. Pri Mercedesu so že razkrili električni eactros in prvega bodo morda še letos pripeljali tudi naročniku v Slovenijo. Gre za tovornjak z baterijo kapacitete 621 kWh in polnilno močjo do 400 kilovatov (pozneje ob ustreznem polnilnem standardu vse do enega megavata), kar baterijo od 20 do 80 odstotkov na ustrezni polnilnici napolni v 30 minutah. Doseg tovornjaka po uradnih podatkih znaša do 500 kilometrov.