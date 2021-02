“Sredi leta 2021”: Teslina novost za Evropo, to so prve cene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tesla novi model Y izdeluje tudi že na Kitajskem, to je njihov prodajni salon v Pekingu. Foto: Reuters

Začetek Tesline prodaje modela Y v Evropi in tudi Sloveniji bo odvisen od hitrosti gradnje tovarne pri Berlinu. Trenutno začetek proizvodnje obljubljajo za “sredino leta 2021”, zato bi ga prvi naročniki z rezervacijo lahko dobili že letos. V Avstriji bo devet tisočakov dražji od modela 3.

Tesla v ZDA že izdeluje novi model Y, ki predstavlja še nekoliko bolj uporabno petvratno in “crossover” izvedbo že znanega modela 3. Pristop do prodaje po drugih trgih bo drugačen kot do zdaj, ko je Tesla avtomobile sprva tudi v Evropo uvažala neposredno iz ZDA. Zdaj bodo na posameznih trgih začeli avtomobil prodajati šele takrat, ko bodo poskrbeli za lokalno proizvodnjo.

Evropske modele Y bodo izdelovali v tovarni pri Berlinu, ki jo trenutno še gradijo. Tam začetek proizvodnje pričakujejo “sredi leta 2021), vsaj sodeč po informaciji v spletnem konfiguratorju za potencialne kupce.

V Avstriji bo različica s polnim dosegom stala 63 tisoč evrov, različica performance pa 69 tisoč evrov. Foto: Tesla

Za Slovenijo cene za novi model Y še niso znane. V Avstriji bo različica s polnim dosegom (doseg po WLTP 505 kilometrov) stala 63 tisoč evrov, različica performance (doseg po WLTP 480 kilometrov, pospešek do 100 kmh v 3,7 sekunde) pa 69 tisoč evrov. Za primerjavo: Avstrijci za model 3 v različici long range plačajo 54 tisočakov, za različico performance pa 60 tisoč evrov.

Model Y bo torej vsaj v Avstriji dražji za devet tisoč evrov. Vstopni model 3 v različici standard range plus v Avstriji sicer stane 46.100 evrov, v Sloveniji pa 44 tisoč evrov.