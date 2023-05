Sredi konference proti predsedniku Volkswagna vrgli torto #video

Oliver Blume, izvršni direktor Volkswagna. Foto: Volkswagen Med gosti Volkswagnove konference je bilo okrog deset aktivistov, ki so prekinili govor predsednika koncerna Hansa Dieterja Pötscha. Protestirali so proti domnevnim kršitvam človekovih pravic v Volkswagnovi tovarni na Kitajskem, aktivisti pred poslopjem pa so opozarjali nad domnevno slab vpliv družbe na okolje.

Ralf Brandstaetter, predsednik Volkswagna na Kitajskem, je letos prvič obiskal tovarno v Šindžjangu in povedal, da za kršitve človekovih pravic tam ni nobenih dokazov. Kot je poudaril včeraj, ob preverjanju vseh tamkajšnjih dejstev ni dobil razlogov za dvome o takih opažanjih. V tej tovarni Volkswagen deluje v skupnem podjetju s kitajsko družbo SAIC in prav njihovi dobavitelji naj bi se znašli na seznamih zaposlovalcev, ki ne spoštujejo človekovih pravic.

Del lastnikov Volkswagna je izrazil zahtevo po temeljiti raziskavi dobaviteljskih verig na Kitajskem. O delovnih razmerah v tej tovarni so določene skupine protestirale že lani.

Blume še naprej z dvojno vlogo

Oliver Blume ostaja izvršni direktor tako koncerna Volkswagen kot tudi znamke Porsche. Investitorji so zadovoljni z delom Blumeja, ki je kot prioriteto izpostavil Kitajsko, razvoj programskega dela koncerna z imenom Cariad in odnose med zaposlenimi. Kritiki so izpostavili konflikt interesov pri vodenju dveh družb in dejstvo, da so na kitajskem trgu avtomobilov prvič zaostali za domačo znamko BYD.