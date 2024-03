Srečnih 12, ki se še potegujejo za mikavno nagrado #video

Izbor RaceStar je namenjen iskanju novih talentov avtomobilskega športa v Sloveniji. Prijavljenih je bilo več kot 30 kandidatov, med katerimi bo glavno nagrado – to je tekmovalni program v sezoni 2024 – dobil končni zmagovalec. Tudi med drugimi po zgledu podobnih izborov v tujini lahko pričakujemo vsaj del tistih, ki se bodo v ta šport podali v lastni režiji.

Video – prvi del izbora na Brniku

Tim Novak je kot inštruktor vodil prvi del izbora. Foto: Aljaž Jež

Pod okriljem zveze AŠSLO izbor organizira ekipa GM Racing s pomočjo New Limits Racing. Obe bosta tudi zagotovili končno nagrado, ki predstavlja soudeležbo v tekmovalnem programu za sezono 2024 v višini pet tisoč evrov.

Prvi del izbora je zadnji konec tedna potekal na stezi za karting ob letališču na Brniku, kjer so organizatorji za kandidate pripravili tudi predavanja o ozadju avtomobilskega športa, predstavili so pomen pravilnikov in več podrobnosti o posameznih disciplinah. Najpomembnejši del pa je bil praktični prikaz znanja in talenta za volanom gokartov, kjer so morali mladi pokazati tako hitrost kot tudi stalnost vožnje.

Foto: Aljaž Jež

Na finale v Vrtojbo še dvanajsterica

"Iščemo kompletnega voznika, ki bo tako hiter kot stalen. Prav tako se mora izzivov lotiti premišljeno in biti pripravljen v ta šport vložiti še nekaj več kot drugi," je povedal inštruktor Tim Novak.

Dvanajst finalistov, ki se bodo čez dva tedna za končno nagrado pomerili v Vrtojbi: Žiga Leben, Tej Medved, Niki Zorec, Luka Močnik, Rok Lazar, Lovro Rakovič, Kevin Novak, Nik Poljanec, Maks Avgušin, Nejc Jutršek, Bine Frelih in Aljaž Černigoj.

Izbor RaceStar je v Sloveniji že potekal. Najbolj odmevna "najdba" prvega izbora je bil Boštjan Avbelj, ki je prek izbora osvojil sedež v pokalnem renaultu twingu, nato dirkal v pokalu Clio na italijanskih dirkališčih ter v velikem slogu presedlal v reli. Avbelj se danes v Italiji bori za vrh njihovega državnega prvenstva, kjer je lani postal prvak prvenstva IRC in razvrstitve Promotion v absolutni konkurenci.