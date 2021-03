Spremembe na vrhu: Toyota v Evropi z novim šefom

Harrison je bil do zdaj vodja prodaje za Toyota Europe, zato ve, kako se spopasti z zahtevnim evropskim trgom. Pod drobnogledom bo tudi zaradi uspešne prodajne strategije predhodnika, ki mu je v letu 2019 prvič uspelo v Evropi prodati več kot milijon avtomobilov in dvigniti tržni delež na šest odstotkov. Zaradi hibridnih motorjev je Toyota tudi zlahka ujela vse emisijske cilje, a njihovo zaostrovanje prinaša nujno potrebo po prihodu polnih električnih vozil.

Darilo za pokoj, nagrada evropski avto leta

Da bo Harrison stopil v velike čevlje, so poskrbeli še žiranti evropskega avta leta, ki so to nagrado podelili novemu yarisu. V naslednjih petih letih bi radi pri Toyoti Europe dvignili prodajo na 1,4 milijona, poleg hibridov pa bodo na seznamu novosti še deset električnih avtov in pet priključnih hibridov.

Mestni avto še živi

Pri Toyoti so hkrati tudi potrdili, da bodo še naprej vztrajali v segmentu majhnih mestnih avtov. Razvojne stroške bodo znižali z uporabo yarisove arhitekture GA-B ter uporabo neelektrificiranih motorjev. Za zdaj niso potrdili, ali se bo model še vedno imenoval aygo, a v ospredju bo prostorska učinkovitost. Van Zyl je pred odhodom v pokoj potrdil, da model razvijajo v Belgiji in ga bodo izdelovali na Češkem.