Športni paket za že tako drznega tucsona #foto

N Line prinaša še bolj drzno zunanjo podobo, ki je bila že prej zelo vpadljiva. Športni paket je poskrbel za nekoliko širšo in višjo masko hladilnika, diamanti znotraj maske pa so brez izpostavljenih robov, zato se iz različnih kotov gledanja pojavi še več svetlobnih odbojev. Ne manjka niti športni odbijač z večjimi odprtinami za zrak, oznako N Line pa so skrili med dnevne žaromete LED. V barvo karoserije so obarvane zaščite blatnikov in v svetleče črno sta obarvana pokrova stranskih ogledal. 19-palčna platišča krasijo enaki geometrijski vzorci, kot jih najdemo na maski hladilnika.

Siva je vse bolj popularna

Tucson s paketom N Line dobiva tudi posebno sivo barvo, ki je na voljo le pri tem paketu. Posebni tretma je viden tudi v potniški kabini, kjer usnjene sedeže krasijo rdeči kontrastni šivi. Drugačen je tudi volanski obroč, strop je v črni barvi, in nameščene so aluminijaste stopalke za plin.

A tukaj se zgodba o športni nadgradnji konča. N Line ne vpliva na moč motorjev, naročiti ga ni možno le z osnovnim dizelskim motorjem. Kupec bo tako lahko športni videz kombiniral z 1,6-litrskim dizlom s 100 kilovati ali priključnim hibridom s 195 kilovati. Pri Hyundaiu naj bi naredili nekaj popravkov na vzmetenju in nastavitvah elektronsko prilagodljivih blažilnikih, a večjih sprememb pri voznih lastnostih ni pričakovati.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai