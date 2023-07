Šov v Podnanosu: lani do 227 km/h, bo šlo letos še hitreje?

Na gorskohitrostni dirki Podnanos–Rebernice so lani formule vozile s hitrostmi skoraj 230 kilometrov na uro, letos bi lahko v poletnem terminu in toplejšem vremenu padel nov rekord. Prijavljenih je 92 voznikov in voznic, ki pripravljajo številne zanimive vožnje in tudi napete tekmovalne obračune. V ospredju bosta predvsem nova napeta dirka med Matejem Grudnikom (renault clio E1) in Milanom Bubničem (lancia delta) ter vprašanje, ali lahko oba preseneti aktualni mladinski prvak Anže Dovjak (hyundai i30 TCR).

Pogled izza volana lanskega zmagovalca Fausta Bormolinija. Proti Rebernicam je vozil s hitrostjo vse do 227 kilometra na uro. Foto: zajem zaslona Gorskohitrostne dirke imajo v Sloveniji že skoraj stoletno tradicijo. Prihodnje leto bo minilo sto let od prve gorske dirke na Vrhniki, ki je potekala po takrat še makadamskem Vrhniškem klancu. Vzporednic z današnjimi prireditvami je po stoletnem razvoju tehnike in družbe le bore malo.

"Ideja o dirki poti Rebernicam je stara že toliko kot ajdovski avtomobilski klub," priznava Silvan Lulik, avtomobilska legenda iz Ajdovščine in vodja organizacijske ekipe, ki bo ta konec tedna izpeljala drugo gorsko dirko v Podnanosu. Nekoč je bila ta cesta glavna povezovalna linija proti Italiji in je za dirke ni bilo mogoče zapreti, po gradnji hitre ceste pa je bila že v tako slabem stanju. Ko so cesto prenovili, kar je bila zaobljuba graditeljev že ob zasnovi hitre ceste proti Novi Gorici, so vendarle lahko izvedli tukajšnjo gorsko dirko.

Tekmovalna proga je dolga 4,7 kilometra. Foto: Gregor Pavšič

"Lanski vtisi so bili izjemno dobri in proga je zame najboljša v Sloveniji. Tehnično je izjemna, saj je zelo hitra in to kljub dejstvu, da nima klasične ravnice. Ves čas avtomobil prelagaš iz ovinka v ovinek," pravi Matej Grudnik (renault clio E1). Ta bo eden tistih, ki bodo na 4,6 kilometra dolgem odseku krotili dirkalnike z vsaj 400, morda 500 "konji".

V Sloveniji bodo letos izpeljane tri gorske dirke. Po Gorjancih in Podnanosu še septembrska v Ilirski Bistrici, ki šteje tudi za evropsko prvenstvo. Ta ima zato še vedno najvišji status. Težava Gorjancev je slaba kakovost cestišča v uvodnem delu proge, Podnanos pa se že pred drugo izvedbo postavlja z visokim potencialom.

Lulikova ekipa si je letos namesto jesenskega že izborila poletni termin, v prihodnje se želijo vključiti v katerega izmed evropskih sistemskih tekmovanj ali pa pridobiti državno prvenstvo ene izmed sosednih držav. Čeprav dirka letos ne šteje za mednarodna prvenstva, se je nanjo prijavilo 92 tekmovalcev.

Dirka v Podnanosu se bo z uradnimi treningi začela v soboto ob 13. uri. Izpeljali bodo dva treninga, tretjega pa nato še v nedeljo zjutraj ob 9. uri. Od 14. ure sledita še obe tekmovalni vožnji.

Lansko dirko v Podnanosu je za državno prvenstvo dobil Matej Grudnik (renault clio E1). Foto: Gregor Pavšič

Bo padel lanski Bormolinijev rekord?

Obiskovalce v soboto in nedeljo čaka kar veliko zanimivih voženj in tudi tekmovalnih obračunov. Na dirko se vrača lanski zmagovalec in rekorder Fausto Bormolini. Lani je proti Rebernicam dosegel najvišjo hitrost 227 kilometrov na uro in zanesljivo zmagal. Bormolini letos na dirko prihaja s športnim prototipom in ne več formulo, dodaten izziv za izkušenega Italijana pa bo tudi ponovni štart Federica Liberja (wolf GB08). Oba sta bila v Podnanosu že lani razred zase. Po prvi vožnji ju je ločilo le dobre pol sekunde.

Liber je nedavno že drugič zapored zmagal na Gorjancih in bo prav gotovo dostojen tekmec Bormoliniju tako za zmago kot morda celo nov rekord cestnega odseka Podnanos–Rebernice. Med Slovenci bi se lahko v boj za vsaj prvo peterico vmešal Vladimir Stankovič (osella PA21), a le če jim bo z ekipo uspelo razrešiti vse male tehnične uganke oziroma okvare z zadnjih dirk.

Bubnič je letos dvakrat zmagal, na Gorjancih pa po tehničnih težavah odstopil. Foto: Gregor Pavšič

Med najtežje pričakovane obračune sodi skupna razvrstitev državnega prvenstva. Grudnik in Milan Bubnič (lancia delta) imata še neporavnane račune z Gorjancev. Tam ju je po prvi vožnji ločilo pet stotink sekunde, v drugo pa je dirko odločila okvara Bubničevega avtomobila. Desetkratni državni prvak je letos izpopolnil podvozje in tudi prestavna razmerja menjalnika svoje delte, na drugi strani Grudnik prav tako še ni dokončal razvoja unikatnega štirikolesno gnanega clia. Po njegovih besedah ima motor še vsaj kakih sto "konjev" rezerve. Lani je bil v Podnanosu uspešnejši prav Grudnik, prav gotovo pa bodo odločale malenkosti.

"Čaka nas težka dirka, ker je tudi proga zelo zahtevna. Šele ko bomo tam odpeljali dve ali tri dirke, jo bomo zares spoznali. Če storiš napako, izgubiš ritem in hitrost za še nekaj naslednjih ovinkov in zato gredo sekunde neznano kam," opozarja Bubnič.

Mejniki lanske prve izvedbe GHD Podnanos za izhodišče pred letošnjo dirko:



Absolutni rekord: 1:55.719 (F. Bormolini, reynard K02)

Najhitrejši čas konkurenca avtomobilov: 2:14.427 (M. Grudnik, renault clio E1)

Najhitrejši čas - Slovenci: 2:13.292 (V. Stankovič, lola F3)

Najboljši čas Razred 5a: 2:26.085 (A. Prek, honda civic)

Najboljši čas Razred 5b: 2:42.232 (K. Trček, MG ZR 105)

Najboljši čas ženska konkurenca: 2:32.363 (S. Smrdelj, yugo integrale)

Najboljši čas starodobna vozila Divizija 3: 2:53.095 (M. Korošec, BMW 325i)

Anže Dovjak v svoji dirkaški pisarni – hyundaiju i30 TCR. Foto: Gregor Pavšič

Dovjakov dirkalnik in v ozadju porsche GT3 Matevža Čudna. Foto: Gregor Pavšič

Na dirko v Podnanos se vrača tudi Aleš Prek, ki je lani zmagal v razredu 5a. Foto: Gregor Pavšič

Po odstopu na Gorjancih se je znašel v zaostanku 12 točk v skupnem seštevku državnega prvenstva, in to kljub temu da je ob odsotnosti Grudnika zanesljivo dobil uvodni dirki.

Kot vodilni v Podnanos zato prihaja mladinski prvak Anže Dovjak (hyundai i30 TCR). Lani se je prav na tej dirki prvič predstavil z atraktivnim dirkalnikom. Na Gorjancih je nekoliko potihoma svoj zaostanek za Grudnikom in Bubničem spustil pod dve sekundi na vožnjo, zato v Podnanosu ni izključeno presenečenje v njegovi režiji. Dovjak je navsezadnje lani v prvi vožnji v Podnanosu ugnal tako Bubniča kot Grudnika in tudi v drugo za Bubničem zaostal za manj kot pol sekunde.

Na vse napake bosta za omenjeno trojico prežala še Matevž Čuden (porsche GT3) in Patrik Ruzzier (fiat punto kit car). Čuden je lani na tej dirki vozil še renault clia, letos pa bo sedel v veliko zmogljivejšem dirkalniku.

V državnem prvenstvu razreda 5b trenutno vodi Nejc Trček. Foto: Gregor Pavšič

Najbolj številčna v državnem prvenstvu bosta razreda 5a in 5b. V prvem bo prvi favorit nekdanji evropski prvak Aleš Prek (honda civic), vodstvo v državnem prvenstvu pa brani Klemen Trček (renault clio). V razredu 5b bo v boju za vrh več voznikov z dirkalniki MG ZR 105. Po točkah je bil letos najuspešnejši Nejc Trček. V državnem prvenstvu Divizije 3 za starodobnike vodstvo v skupnem seštevku brani Boštjan Urbančič (fiat 128 coupe).

Na gorskih dirkah letos že 58 različnih tekmovalcev – na prvih treh gorskohitrostnih dirkah je točke za državno prvenstvo v skupni razvrstitvi osvojilo 27 voznikov oziroma voznic. Najštevilčnejša razreda za državno prvenstvo sta 5A s štirinajstimi in 5B z 25 nastopajočimi.