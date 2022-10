Pogled rekorderja: proti Rebernicam z 227 kilometri na uro #video

Fausto Bormolini je prvi zmagovalec in rekorder nove gorskohitrostne steze med Podnanosom in Rebernicami. Pogled njegove vožnje skozi dirkačeve "oči" je izjemen, prav tako tudi dosežene hitrosti.

Fausto Bormolini je prejšnji mesec dopolnil 61 let in velja za starosto evropskega gorskohitrostnega dirkanja. Svoje izkušnje pa Italijan uspešno izkorišča na različnih gorskih dirkah in tudi na zadnji gorski dirki v Podnanosu je najboljši čas postavil na vseh treningih in obeh dirkah. Zgornji posnetek njegove vožnje zelo nazorno prikazuje, kako skrajno je gorskohitrostno dirkanje.

Nova 4,7 kilometra dolga proga med Podnanosom in Rebernicami je naletela na zelo pozitivne odzive. Foto: Gregor Pavšič

Podatki iz Bormolinijeve formule reynard K02 zelo zgovorno pričajo, da je nova pridobitev gorskohitrostnega avtošporta v Sloveniji zelo hitra. Italijan je dosegel najvišjo hitrost 227 kilometrov na uro, in to kljub temu, da steza nima čisto prave ravnice. Najvišja hitrost je zato nižja kot na primer v Ilirski Bistrici, toda vmesne hitrosti so ves čas izjemno visoke.

Bormolini je v minuti in 55 sekundah, kolikor je znašal njegov rekordni dosežek, kar osemkrat presegel hitrost 200 kilometrov na uro. Le petkrat mu je hitrost padla pod mejo 100 kilometrov na uro, od tega trikrat v isti kombinaciji ovinkov. Končna povprečna hitrost na 4,7 kilometra dolgem odseku je bila 146,2 kilometra na uro.

Kako hitro bi vozil šele evropski prvak Merli

To pa prav gotovo še ni meja, ki jo steza proti Rebernicam omogoča. Bormolini je bil letos na gorski dirki v Ilirski Bistrici v prvi vožnji skupno peti in sicer petih kilometrih osem sekund za evropskim prvakom Christianom Merlijem (osella FA30).