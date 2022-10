Trenutek, ko je s ceste odneslo najhitrejšega Slovenca #video

Grudnik je bil s štirikolesno gnanim renault cliom tokrat nepremagljiv. Foto: Gregor Pavšič Gorske dirke so ena najbolj skrajnih oblik avtomobilskega športa in sicer zaradi kratke tekmovalne razdalje, visokih hitrosti in majhnih razlik. Vse to so bile sestavine včerajšnje zadnje gorskohitrostne dirke letos v Podnanosu, ki je sicer potekala prvič. Organizatorji iz vrst Ajdovščina Motorsport, ki so aprila v Vipavski dolini priredili tudi zelo odmeven (in vremensko kaotičen) reli, so uspešno izpeljali tudi gorsko dirko. Nova odlično pripravljena cesta proti Rebernicam z novim asfaltom in ograjami je bila po meri tako voznikov kot obiskovalcev.

Organizatorji želijo gorsko dirko proti Podnanosu premakniti v poletni termin. Foto: Gregor Pavšič

Medtem ko sta bila zvečer v središču vasi najbolj zadovoljna Fausto Bormolini, ki je s formulo 3000 prepričljivo zmagal in vozil s povprečno hitrostjo 145 kilometrov na uro, in najhitrejši slovenski voznik Matej Grudnik (renault clio), je nekajkrat tudi počilo. Eden najbolj atraktivnih izletov s ceste se je pripetil Vladimirju Stankoviču (lola B09), ki je bil najhitrejši slovenski voznik. Odneslo mu je zadek formule in kot kaže zgornji video ga je vzvratno odneslo s ceste. Udarec je bil tako močan, da je z vrha formule odlomilo kamero.

Trdoto ograj je preizkusilo še nekaj voznikov, najbolj boleče - predvsem rezultatsko - je bilo za Gašperja Kosa in Miho Fabijana. Oba sta bila vodilna v pokalu Twingo in tudi glavna tekmeca za naslov prvaka. Voziti sta morala na vse ali nič in tokrat sta oba dobila - nič. Istočasno sta na stezi naredila napako, po njunem odstopu pa je prvak postal David Stušek.

Video - nesreča Mihe Fabijana

Odlična nova proga in troboj za slovensko zmago Grudnik-Bubnič-Dovjak

Nova tekmovalna proga iz Podnanosa proti Rebernicam je upravičila visoka pričakovanja. Hitra in tekoča steza je bila velik test za gorskohitrostne dirkače ob koncu sezone, obenem pa je bila tudi že zdaj odlična napoved za prihodnjo tekmovalno sezono. Če je letošnja sezona minila v znamenju popolne prevlade Milana Bubniča (lancia delta), sta bila na zadnji dirki odlična Matej Grudnik (renault clio) in Anže Dovjak (hyundai i30 TCR).

Zmago si je z vrhunsko drugo tekmovalno vožnjo privozil Grudnik, ki je po prvi vožnji zaostajal tako za Bubničem kot Dovjakom. Prve tri voznike je ločilo le 0,9 sekunde. V drugo je Bubnič prehitel Dovjaka, Grudnik pa je oba ugnal za več kot tri sekunde. V prvi vožnji je imel še nekaj tehničnih težav, v drugo pa je napadel na vso moč in zasluženo zmagal. Njegova prednost pred Bubničem je znašala 3,1 sekunde.

Rezultati za DP - skupna razvrstitev



1. Grudnik (renault clio) 4:32,564; 2. Bubnič (lancia delta) + 0:03,161; 3. Dovjak (hyundai i30 TCR) + 0:03,461; 4. Prek (honda civic) + 0:21,104; 5. Ruzzier (fiat punto kit car) + 0:21,778; 6. Tornič-Milharčič (fiat 126 proto) + 0:23,394; 7. Čuden (renault clio) + 0:25,334; 8. Soklič (peugeot 306) + 0:27,372; 9. Žgavec (citroen DS3 R3T) + 0:29,118; 10. Smrdelj (yugo integrale) + 0:35,795; … uvrščenih 64 voznikov

Odličen nastop Anžeta Dovjaka s hyundaijem i30 TCR. Foto: Gregor Pavšič

Prvak Bubnič je imel tokrat nekaj težav z avtomobilom in tudi s progo, ki je bila za vse povsem nova. Foto: Gregor Pavšič

Bubnič je bil drugi, tudi tretji Dovjak pa je bil vesel ob prvem nastopu z atraktivnim dirkalnikom razreda TCR. Za prvakom Bubničem je zaostal le 0,3 sekunde, kar je bil odličen izkupiček za prvi nastop s tem avtomobilom brez omembe vrednega testiranja.

Dovjak je letošnji mladinski gorski prvak in obenem tudi državni prvak Razreda 5a. V tem razredu je v Podnanosu spet slavil Aleš Prek (honda civic), ki je bil letos v tem razredu dejansko nepremagan. A ker ni vozil celotne sezone, mu tudi štiri zmage niso pomagale do končnega naslova prvaka. V Podnanosu sta bila Preku v razredu najbližje Mark Žgavec (citroen DS3) in Mitja Bratina (peugeot 208 rally4).

Oče in sin s skupnimi močmi ugnala tekmece

Zelo napeto je bilo v obeh razredih, kjer se je prav v Podnanosu odločalo gorsko državno prvenstvo. Najprej je bil to Razred 5b, kjer je Klemen Trček (MG ZR 105) z zmago na najboljši način ubranil naslov prvaka iz lanske sezone. Potreboval je zmago, ob tem pa njegov glavni tekmec Jan Pivk (MG ZR 105) ni smel biti boljši kot drugi. Trčku je pomagal sin Nejc, ki se je zavihtel na drugo mesto.

Med starodobniki je slavil Matjaž Korošec (BMW 325i) pred Petrom Lešnjakom (fiat 128NP), med ženskimi voznicami pa prepričljivo Sanja Smrdelj (yugo integrale). Druga je bila Tijana Vidmar (peugeot 106), tretja pa Špela Brezič (renault twingo). Smrdeljeva se je z yugom, ki jo poganja motor lancie delte, zavihtela celo v prvo deseterico skupne razvrstitve državnega prvenstva.

Aleš Prek je bil ponovno najhitrejši v Razredu 5a. Foto: Gregor Pavšič

Novi oziroma stari državni prvak v Razredu 5b - Klemen Trček (MG ZR 105). Foto: Gregor Pavšič

David Stušek je letošnji gorski prvak Pokala Twingo. Foto: Gregor Pavšič

Skupil jo je tudi MG-jev dirkalnik Žana Cankarja. Foto: Gregor Pavšič