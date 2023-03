Šok za voznike? Danes se je podražila polnilna elektrika.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Razmere na svetovnem trgu energije ostajajo volatilne in nepredvidljive. Da bi vam lahko še naprej zagotavljali brezskrbne električne poti, smo s 1. marcem spremenili naš cenik polnjenja električnih vozil v Sloveniji," so uporabnike električnih avtomobilov v Sloveniji obvestili pri Petrolu. Zadnjo podražitev polnjenja električnih avtomobilov so opravili lani 1. julija.

Najbolj so podražili uporabo klasičnih polnilnic z enosmernim tokom (AC). Cena za kilovatno uro (kWh) se je z 29 povzpela na 35 centov. Pri 50-kilovatnih “hitrih” polnilnicah se je cena za kWh povečala z 42 na 44 centov, uporabniki najzmogljivejših polnilnic z močjo nad 100 kilovati pa bodo namesto 66 zdaj plačali 69 centov za eno kWh električne energije.

Mnogi avtomobili predvsem pozimi porabijo tudi 30 kWh elektrike na 100 kilometrov. Foto: Gregor Pavšič

Pri polnilnicah AC bo ob povprečni porabi 18 kWh na 100 kilometrov strošek za 100 kilometrov dosega strošek znašal 6,3 evra, do zdaj je bilo tako polnjenje cenejše za dober evro. Pri polnjenju na 50-kilovatni polnilnici DC bo sto kilometrov ob omenjeni porabi stalo 7,9 evra. Strošek se kajpak ustrezno poveča kadar je poraba višja.

Pozimi znaša poraba večine električnih avtomobilov vsaj okrog 25 kWh. V tem primeru bi javno polnjenje za sto kilometrov stalo že 8,7 evra (AC) in 11 evrov (DC). S podražitvami se tako še povečuje potreba po le manjšinskem deležu uporabe javnih polnilnic in pretežno domačem polnjenju - kdor seveda zanj sploh ima možnost.

Mnogi avtomobili predvsem pozimi porabijo tudi 30 kWh elektrike na 100 kilometrov. Pri razliki 10 kWh na 100 kilometrov je strošek take razdalje med avtomobili kar 3,5 evra v mestu in 4,4 evra ob avtocesti.

V mestu so polnilnice Gremo na elektriko dražje od Petrolovih, uporabnik plača tudi začetno pristojbino. Foto: Gregor Pavšič

V treh letih je 100 kilometrov dražje za več kot en evro

Leta 2020 bi ob avtocesti na Petrolovi polnilnici DC stalo 100 kilometrov dosega stalo še približno 6,7 evra - torej 1,2 evra manj kot zdaj.

Kljub podražitvi pa Petrolove polnilnice ostajajo cenejše od tistih v mreži Gremo na eletriko, za katero skrbi Elektro Ljubljana. Tam stane na polnilnici AC ena kWh 39 centov, na polnilnici DC pa 49 centov. Pri tem uporabniki tam plačajo še začetno pristojbino 50 centov (AC) oziroma en evro (DC).

Tudi javnim ponudnikom elektrike regulirana cena?

Pri Društvu e-mobilnost Slovenija (DEMS) so nedavno na pristojno ministrstvo naslovili pobudo, ki bi na javnih polnilnicah omogočilo ugodnejše cene.

“Predlagamo shemo, da bi lahko komercialni ponudniki storitve polnjenja na svoji polnilni infrastrukturi kupovali regulirano ceno elektrike in s tem zagotavljali strokovno učinkovito ceno polnjenja za uporabnike ter s tem uravnotežili cenovne škarje med fosilnimi gorivi in elektriko,” so zapisali pri DEMS.