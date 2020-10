So že na cesti: Mercedes potrdil pet novih modelov

Mercedes je objavil le fotografije še zajetno zamaskiranega avtomobila, s katerim so do zdaj opravili več kot dva milijona testnih kilometrov.

Mercedes je objavil le fotografije še zajetno zamaskiranega avtomobila, s katerim so do zdaj opravili več kot dva milijona testnih kilometrov. Foto: Mercedes-Benz

Pri Mercedes-Benzu so tako skupno potrdili kar šest novih modelov znamke EQ. Njihov prvi model je bil EQ C, športni terenec dimenzijsko primerljiv z mercedesom GLC. Ta avtomobil je na voljo le na redkih trgih, med katerimi za zdaj še ni Slovenije.

Tako EQ S kot EQ B prihajata s povsem nove električne modularne platforme. Foto: Mercedes-Benz

Po trditvah iz Mercedes-Benza bosta v "nekaj mesecih" sledila nova EQ A in EQ B, ki sta posredno električni različici modelov GLA in GLB. Prvega naj bi videli že letos, EQ B pa v začetku leta 2021. Prihodnje leto bo na ceste zapeljal tudi električni EQ S, električna različica razreda S. Ta avtomobil bo sicer izhajal s povsem nove električne modularne platforme, po napovedih pa bo imel vse do 700 kilometrov dosega z enim polnjenjem.

Vozili so jih tako po cestah Južne Afrike kot na skrajnem severu Evrope, obiskali so tudi južnoevropske ceste in tudi dirkališče Nardo.

Poleg EQ S so pri Mercedesu potrdili še model EQ E, prav tako pa tudi terenski različici obeh modelov.

Ob vseh naštetih modelih imajo pri Mercedesu že zdaj v ponudbi tudi električno različico kombija razred V, ki nosi ime EQ V.

