So servisi res ugodnejši kot obljubljajo? Podatki so zelo nazorni.

Manjši kompleksnosti električnih avtomobilov se še niso prilagodile vse znamke. Predpisani servisni intervali se močno razlikujejo, kar do sto tisoč prevoženih kilometrov pomeni razliko med štirimi ali sedmimi obveznimi obiski servisa. Nekatere znamke ne omejujejo kilometrov, ali pa svetujejo le še preventivne obiske servisa. Med skupnim stroškom servisa najdražjega in najcenejšega avtomobila na primerjalnem testu PRIMA pa je več kot tisoč evrov razlike.

Foto: PRIMA Ob zadnjem primerjalnem testu PRIMA trinajstih električnih avtomobilov nismo preverjali le njihovih dosegov, učinkovitosti polnjenja in cen, temveč tudi stroške tako zavarovanja kot predvsem servisov.

Medtem ko je zavarovanje električnih avtomobilov zaradi višje maloprodajne cene dražje kot pri klasičnih avtomobilih z bencinskim ali dizelskim motorjem, bi morali del lastniških stroškov znižati prav s servisnimi postopki. Električni avtomobili so precej manj kompleksni in tudi nekateri vitalni deli, kot so na primer zavorne ploščice in diski, naj bi se zaradi funkcije regenerativnega zaviranja obrabljali manj.

skupni strošek št. servisov interval Aiways U5 627 EUR 1 Servis na 3 let ali 100 tisoč km; v našem primeru 6 let ali 200 tisoč km Audi Q4 sportback 760 EUR 2 2 servisa, neomejeni kilometri (zamenjava zavorne tekočine) BMW iX1 762 EUR BMW Service Inclusive (BSI) krije stroške za vzdrževanje, pregled in obrabo za časovno obdobje, ki ga izbere kupec. Ford mustang mach-e 645 EUR 2 servis na 2 leti, neomejeno št. kilometrov Hyundai ioniq 5 1.061 EUR 3 servis na 2 leti ali 30 tisoč kilometrov. Kia EV6 1.617 EUR 6 Servis na eno leto ali 15 tisoč kilometrov Mercedes EQB 1.315 EUR 5 Servis na 20 tisoč kilometrov MG4 792 EUR 5 Servis na 24 tisoč kilometrov ali eno leto Renault Megane e-tech 541 EUR 5 Servis na 30 tisoč kilometrov ali eno leto (paket MyRevision) Škoda Enyaq 760 EUR 2 2 servisna pregleda na 5 let, neomejeni kilometri Tesla Model Y 600 EUR preventivni servis po potrebi Toyota bZ4X 1.560 EUR 6 Servis na 15 tisoč kilometrov ali eno leto Volkswagen ID.5 760 EUR 2 2 servisna pregleda na 5 let, neomejeni kilometri

Foto: PRIMA

Nekateri ostajajo pri tradicionalnem intervalu "fosilcev"

Kot kaže zgornji pregled, proizvajalci za električne avtomobile ponujajo zelo različen program rednih servisnih pregledov. Nekateri še vedno predpisujejo servisni pregled vsako leto ali po 15 tisoč prevoženih kilometrih, drugi so interval povečali vsaj na 30 tisoč kilometrov.

Volkswagnov koncern kilometrov ne omejuje, voznika pa v petih letih čakata dva servisna pregleda. Tesla nima zapovedanih servisnih intervalov in priporoča le preventivni servis z menjavo nekaterih delov. Aiways uradno prvi servis zapoveduje šele po sto tisoč kilometrih, v praksi pa vozniki v tem intervalu vendarle opravijo vsaj kak preventivni pregled.

Foto: PRIMA

Do sto tisoč kilometrov: med najdražjim in najcenejšim za tisoč evrov razlike

To pomeni, da bi bilo treba za nekatere med trinajstimi testnimi avtomobili do sto tisoč kilometrov opraviti že sedem servisnih pregledov. Skupni strošek pri najdražjem tako preseže 1.600 evrov, kar je dobrega tisočaka več kot pri najcenejšem. Zanimiva je tudi razlika pri avtomobilih iz istega koncerna. Tako je za kio EV6 zapovedan servis vsako leto, za sorodni hyundai ioniq 5 pa na dve leti. Trije servisi razlike prinesejo stroškovno razliko 600 evrov.

Brez menjave olj so servisi občutno cenejši

In še primerjava med električnim in dizelskim avtomobilom. Servis do sto tisoč kilometrov je za električni mercedes EQB kar zajetnih 900 evrov cenejši kot pri primerljivem dizelskem modelu (mercedes GLB 220). Največja razlika nastane pri menjavi olja, kar v primeru dizelskega GLB znaša petkrat po dobrih 136 evrov.

Pri BMW iX1 oziroma X1 (230d xDrive) znaša ta razlika 376 evrov.