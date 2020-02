Slovo po dveh letih: Edina Mercedesova napaka desetletja

Mercedes je v Sloveniji naredil tudi mednarodno predstavitev za X z vgrajenim šestvaljnim motorjem. Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benzu je v preteklosti že uspelo s številnimi nišnimi modeli, ki so kljub majhnih prodajnim številkam prinašali dobiček in večali ugled znamki. Razred X pa očitno ni prepričal dovolj velikega števila kupcev, zato bo po vsega dveh letih obstoja odšel v pokoj. V maju bodo končali proizvodnjo modela v Nissanovi tovarni v Barceloni.

Preveč nissan in premalo mercedes

Novico je uradno potrdil predstavnik znamke v intervjuju za Auto Motor und Sport. X je bil v prvi vrsti ustvarjen predvsem za avstralski Foto: Gašper Pirman in južnoafriški trg, a očitno ni dosegel pričakovanj znamke, ki občutno niža stroške. Tehtnice ni prevesil niti podatek, da je X pravzaprav še zelo svež model, na cesti je namreč šele dobri dve leti.

Najprej so nameravali poltotovrnjak izdelovati v Argentini in usmeriti svoje prodajne cilje predvsem na južnoafriški trg. Toda zaradi višje vstopne cene v primerjavi s konkurenco so te načrte opustili in začeli proizvodnjo modela v Nissanovi tovarni v Barceloni.

Mercedes-Benzov pick-up v Sloveniji stane vsaj 36 tisoč evrov, ob prihodu na trg pa je bil na voljo le s šibkejšim motorjem in kot tak ni bil kos vodilnim vozilom na trgu, med njimi predvsem volkswagen amaroku in ford rangerju. V Nemčiji je na primer skoraj 16 tisočakov dražji kot navara (pri nas je pet tisoč evrov cenejša) in dobre štiri tisočake dražji kot renault alaskan, ki pri nas sploh ni naprodaj.

V letu 2018 so na globalni ravni prodali 16.700 avtomobilov (v Sloveniji 26), toda lani so se prodajni rezultat še poslabšali. Prodali so vsega 15.300 pick-upov, od tega so jih v Sloveniji prodali 22.