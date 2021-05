Slovenski evropski prvak: deset let pozneje spet v Evropo

Aleš Prek je bil pred desetimi leti kot prvi Slovenec avtomobilski evropski prvak in sicer v gorskohitrostnih dirkah. Nekdanji odlični alpski smučar in že vrsto let tudi uspešen podjetnik, se letos spet vrača v evropsko gorsko prvenstvo. Že konec prihodnjega tedna bo vozil na dirki v španskem Al Fitu.

Aleš Prek je bil nekoč odličen alpski smučar. Prebil se je do slovenske reprezentance B, nadaljnjo kariero mu je preprečila poškodba kolena. Med lovljenjem ravnotežja na belih strminah in bojem s strahom in osredotočenostjo v smuku je bil Prek tudi odličen slovenski tekmovalec v kartingu. Navdušil ga je oče Lojze, prav tako zelo uspešen voznik kartinga, ki je pred 40 leti v Jesolu dirkal tudi proti Ayrtonu Senni.

Njegov sin je bil osemkratni državni prvak v kartingu, nato se je usmeril v dirkanje z avtomobili. Zanimale so ga predvsem gorske dirke in vrhunec se je zgodil leta 2011, ko je z mitsubishi lancerjem uspel postati evropski prvak v gorskih dirkah v kategoriji avtomobilov. Tak rezultat slovenskemu dirkaču do takrat in pozneje ni uspel, v tehnološko vse bolj razvitem (dragem) športu pa je take rezultate tudi težko ponoviti.

Spomin na evropski naslov bledi, čas je za povratek

Deset let pozneje se Prek spet vrača v Evropo in sicer kar s svojo dolgoletno spremljevalko hondo civic type-R. Osnovni razpis evropskega gorskega prvenstva je sicer še vedno enak; konkurenca je razdeljena na dve kategoriji, to so športni prototipi in klasični avtomobili. Med temi pa bi s tistim lancerje iz leta 2011 danes težko zmagoval.

Današnji prvi favoriti imajo močno predelane avtomobile, kljub temu pa dodatki v razpisu dajejo možnost tudi Slovencu z bolj skromno in dvokolesno gnanim hondo.

Prek je hondo civic preizkusil na uvodni gorski dirki za DP v Tolminu, kjer je bil skupno kar drugi in zanesljivo prvi v svoji diviziji. Foto: Gregor Pavšič

Spomini na leto 2011, ko je Aleš Prek vozil še mitsubishi lancerja EVO9. Naslov evropskega prvaka je potrdil prav na domači dirki v Ilirski Bistrici. Foto: osebni arhiv

Najprej v Španijo, ob koncu sezone tudi dirka za EP v Sloveniji

“Leta 2011 je bilo zelo stresno in to iz dirke v dirko. Toda bilo je tudi zelo lepo. Dosegli smo velik uspeh. Minilo pa je že deset let in tudi tak rezultat malo izvodeni, zato sem si zaželel povratka. Rad bi se boril za visoka mesta,” pravi Prek, ki bo konec tedna dirkal na tradicioalni dirki za EP v Španiji. Evropsko prvenstvo se je sicer ta konec tedna začelo na Portugalskem, nato si bodo v kar hitrem ritmu sledile dirke v ostalih evropskih državah. Skupaj bo predvidoma na sporedu devet dirk, predzadnja tudi v Ilirski Bistrici.

Španska dirka v Al Fitu poteka na 5.350 metrov dolgi progi, ki ima 319 višinskih metrov razlike, povprečni naklon pa je slabih šest odstotkov. Na njej bodo vozili tri uradne treninge in tri uradne tekmovalne vožnje.

V skupni razvrstitvi kategorije I za avtomobile se bo Prek s hondo sicer težko potegoval za vrh. Zato pa razpis evropskega prvenstva pozna tudi točkovanje “FIA best performer”, ki nagrajuje voznika z največj osvojenimi točkami znotraj kategorije (točke pridobljene za uvrstitev v enim izmed petih tekmovalnih razredov), ob tem pa svoje zmagovalce dobi tudi vseh pet tekmovalnih skupin znotraj kategorije.