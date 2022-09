“Seveda, to nam je hobi.” Brez teh fantov spektakla ne bi bilo.

Foto: Gregor Pavšič Da bo danes med Ilirsko Bistrico in Šembijami sploh lahko potekala dirka, za katero se je včeraj na treningih pripravljalo 199 voznikov in voznic, bo v ozadju poskrbela prava mala armada avtomobilskih navdušencev, večinoma prostovoljcev. Včeraj in danes je na prizorišču dirke kot v mravljišču. Tekmovalna proga je dolga pet kilometrov, na njej pa je 28 sodniških mest. Na večini teh sta po dva sodnika. Temu dodamo še preostale potrebne funkcionarje v predštartnem, štartnem in ciljnem prostoru, časomerilce, vodstvo dirke in preostale predstavnike nacionalne panožne zveze za avtošport AŠ2005, in nastane velika skupina nepogrešljivih posameznikov.

Foto: Gregor Pavšič

Ko sem prizorišče obiskal v torek dopoldne, je bilo vse še povsem prazno. Po cesti so se namesto formul, športnih prototipov in preostalih vrhunskih dirkalnikov valile kolone turistov. Da se nekaj vendarle pripravlja, je razkrival pogled na delavce cestnega podjetja, ki so ob progi temeljito čistili kanale. Nekaj sto metrov za ciljem pa je imela zavihane rokave še četverica, ki je na spodnjem delu proge prav takrat zaključevala postavljanje obcestnih kolov.

Pozdravil nas je Evgen Bolčina, dolgoletni sodnik in funkcionar na avtomobilskih dirkah v Sloveniji, ki že tradicionalno vodi pripravo ilirskobistriške proge. Urediti je treba pešpoti za obiskovalce, napeti več kilometrov varnostnih trakov, postaviti znake za opozorila in obvestila, urediti postavitev transparentov, mobilnih stranišč, na progo speljati nekaj sto zaščitnih gum in nato v zadnjem hipu postaviti še vse potrebno za dve šikani.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Zapičiti kole, napeti trak, pripeljati vse table, zaščitne gume …

"Sem smo prišli v ponedeljek. Najprej je bilo treba pregledati in razporediti ves material, popraviti kakšno ograjo, postaviti kole in podobno. Začeli smo daleč stran od ceste, nato pa se ji počasi približevali. Zadnji dan postavljamo še gume in šikane. Zdaj imamo že veliko izkušenj, zato tudi delo poteka hitreje in bolj učinkovito kot nekoč. Vedno pa ob koncu kljub temu lovimo zadnje razpoložljive ure," je razlagal Bolčina.

Ilirskobistriško dirko je najprej organizirala domača ekipa pod vodstvom Mira Gardelina, nato je pred leti organizacijo prevzelo ljubljansko društvo AMD SA-I, za njimi pa organizacijsko delo pred društva AK Olimpija vodi kar zveza AŠ2005.

"To delo sprejemam kot hobi, seveda …"

Z njimi je delo, priprave proge prevzel tudi Bolčina, ki sicer prihaja iz Ajdovščine. Večji del priprav je najprej uredil s tremi pomagači, sredi tedna pa se jim je pridružil še nekdanji dirkač Janez Milavec. Za ves teden so se preselili v Ilirsko Bistrico, ki privabi na gorsko dirko evropskega prvenstva več sto neposredno povezanih gostov.

"To je zame hobi, nič drugega," je bil jasen Bolčina. Delajo za dnevnico, nekaj malice in kilometrino. Sam je v teh letih manjkal na eni izvedbi dirke, njegov kolega pa zaradi bolezni na dveh. Težko je privabiti predvsem mlade, da bi pomagali in osvežili ekipo.

Še preden se bodo danes po drugi tekmovalni vožnji tekmovalci iz Šembij vrnili v bokse, bo Bolčina s svojo ekipo že na progi in jo začel pospravljati. V ponedeljek popoldne na njej ne bo več sledi, da je ta konec tedna tukaj potekala ena največjih gorskih dirk.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič