Slovenski CUPRA trgovec leta: kaj ga postavlja v ospredje?

CUPRA je mlada znamka, ki se je v Sloveniji uveljavila kot sinonim za športnost, strast in ekskluzivnost. Avtomobili vedno znova navdušujejo s svojo vrhunsko tehnologijo in dinamičnim dizajnom.

Damjan Žumer (na sredini) z ekipo CUPRA Porsche Verovškova. Foto: Porsche Inter Auto

Porsche Verovškova je zagotovo eden glavnih avtocentrov v Ljubljani, med drugim zastopa tudi znamki CUPRA in SEAT, ki sta zadnje čase med vozniki vse bolj priljubljeni. Salon vozil CUPRA Porsche Verovškova se lahko že drugič zapored pohvali z laskavim nazivom trgovec leta. To prestižno priznanje ni le potrditev njihove visoke kakovosti, ampak tudi simbol predanosti, strasti do avtomobilizma ter prevlade nad konkurenco med slovenskimi avtohišami. Porsche Verovškova se je izkazal kot najboljši trgovec med saloni z vozili CUPRA in SEAT, tako po rezultatih v prodaji in servisu kot tudi po tržnem deležu na območju, ki ga zajemajo, ter zadovoljstvu kupcev. Ta izjemen uspeh odraža odličnost njihovega dela v poslovalnici na Verovškovi ulici.

Damjan Žumer, je v podjetju Porsche Verovškova odgovoren za vodenje blagovne znamke, nam je ob intervjuju zaupal, kaj je ključno za prejem naziva »Trgovec leta«?

"Preplavili so me občutki ponosa in zadovoljstva, ko sem izvedel za to prestižno priznanje. Izjemen uspeh v prodaji vozil CUPRA/SEAT v Sloveniji je rezultat skupnih prizadevanj celotne ekipe. Naziv »Trgovec leta« predstavlja potrditev našega skupnega truda, predanosti ter obenem motivacijo za nadaljnje odlično delo. Ekipni duh ima ključno vlogo pri doseganju takšnih uspehov, saj s sodelovanjem in podporo ekipe krepi učinkovitost ter ustvarja pozitivno delovno okolje, kar prispeva k skupnim uspehom v prodaji vozil CUPRA."

Kateri so ključni kriteriji in dejavniki, ki jih moraš izpolnjevati, da lahko osvojiš tako prestižno priznanje?

Osvojitev naziva trgovec leta zahteva veliko ljubezni do prodaje avtomobilov. Pri delu je treba biti stoodstoten in znati zadovoljiti strankine želje ter potrebe. Pri ocenjevanju se upoštevajo analiza zadovoljstva kupcev v prodaji ter vzdrževanju vozil, prodajni rezultat in dosežen tržni delež v določenem območju. CUPRA, ki je letos praznovala peto obletnico nastanka, vsako leto na novo razkriva tudi prihodnost blagovne znamke s tremi novimi elektrificiranimi modeli, ki se bodo pridružili ponudbi do leta 2025. CUPRA si zastavlja cilj prodaje 500 tisoč avtomobilov letno in načrtuje globalno širitev na nove trge. Samo za primerjavo, SEAT S.A. je samo letos globalno dobavil 519 tisoč vozil, od tega Cupra 230 tisoč in Seat 289 tisoč vozil. V Sloveniji smo dobavili 1.819 vozil.

Ali stalno izobraževanje v prodajnem oddelku igra ključno vlogo pri doseganju takšnih uspehov?

Damjan Žumer: »V svetu prodaje vrhunskih vozil CUPRA je ključnega pomena nenehno izobraževanje in usposabljanje. Sledenje najnovejšim trendom na trgu, globoko razumevanje tehničnih inovacij ter stalno izpopolnjevanje prodajnih veščin so ključni dejavniki, ki ohranjajo našo konkurenčno prednost. Stalno usposabljanje nam omogoča ohranjanje visoke stopnje strokovnosti, kar posledično pripomore k boljšemu razumevanju potreb naših strank in uspešnemu zaključevanju poslov. Vozimo se po stezi uspeha, ki je tlakovana z znanjem, inovacijami ter predanostjo kakovostni storitvi.«

Priznanji Trgovec leta 2022 in 2023. Foto: Porsche Inter Auto

Na kakšen način v vaši ekipi skrbite, da stranke ne le odidejo zadovoljne, temveč se tudi radi vračajo?

Damjan Žumer: »V današnjem vrtincu hitrosti, kjer je vsak trenutek dragocen, smo prepričani, da prijazen pozdrav in posvetitev časa vsaki posamezni stranki naredita pomembno razliko. Pri nas stranke niso zgolj številke, temveč edinstvene osebnosti. Poudarek naše komunikacije ni le v trenutku nakupa, ampak tudi v vzpostavljanju trajnih vezi, ki jih gradimo s strankami skozi prijaznost, redno komunikacijo ter oskrbo z informacijami po vsakem nakupu. Smo prepričani, da je to ključ do izjemnih izkušenj, ki naredijo vsak nakup nepozaben.«

Kako vidite pri znamki CUPRA vpliv e-mobilnosti v prihodnosti?

Električni avtomobili bodo verjetno pomembno vplivali na avtomobilsko industrijo v prihodnosti. Pričakujem večjo integracijo električnih vozil na trg, spodbujanje trajnostnih praks in razvoj naprednih tehnologij za polnjenje. Spremembe v potrošniških preferencah ter okoljskih in regulativnih trendih bodo vplivale na oblikovanje avtomobilskega sektorja, kar bo zahtevalo prilagajanje in inovacije v prodajnem pristopu. Trenutno imamo v Sloveniji v ponudbi model CUPRA Born, ki je bil leta 2021 prvič predstavljen – naš prvi popolnoma električni avtomobil te blagovne znamke, popolno ujemanje med elektrifikacijo in zmogljivostjo. Naj zaupamo, da bo do leta 2025 CUPRA s svojo produktno ofenzivo vstopila v novo obdobje s tremi novimi elektrificiranimi modeli – CUPRA Tavascan, CUPRA Terramar in CUPRA Raval – ter obnovila svojo trenutno ponudbo izdelkov.

Iz medijev lahko največ preberemo o popolnoma novem modelu CUPRA Tavascan.

Da, novi model CUPRA Tavascan je popolno uresničenje naših sanj. Naslednja faza potovanja je CUPRA Tavascan. Avtomobil zajema elektrificirano vizijo znamke CUPRA in ostaja zvest konceptnemu avtomobilu. Nekateri oblikovalski elementi so bili močno nakazani v konceptu CUPRA Tavascan Extreme E. CUPRA Tavascan ne ujame le vizije sodobne elektrifikacije, ampak globalizira tudi znamko, jo vodi na nove trge. Na naših cestah ga boste lahko videli predvidoma proti koncu letošnjega leta 2024. Vsi ga že nestrpno pričakujemo!

Nam lahko razkrijete, kateri so najbolj priljubljeni modeli znamke SEAT?

Znamka SEAT je najbolj znana po izjemnih športnih terencih in sodobnih tehnoloških inovacijah v svojih vozilih. Športni terenci znamke SEAT odražajo strast do vožnje in urbano eleganco, hkrati pa zagotavljajo vsestransko uporabnost, zato so tudi tako priljubljeni. Trenutno ima znamka SEAT v ponudbi športne terence SEAT Arona, SEAT Ateca in SEAT Tarraco. Vsi združujejo zmogljivost, prostornost in sodoben dizajn, kar zagotavlja konkurenčnost na slovenskem trgu.

Foto: Porsche Inter Auto

Kako bi oživeli iskro navdušenja pri mladih, ki se želijo zapeljati v svet prodaje avtomobilov, in jih navdihnili, da bodo ne le prodajalci, temveč tudi ambasadorji strasti do avtomobilizma?

Damjan Žumer: »Imamo privilegij prodajati izjemno kakovosten izdelek, ki skorajda ne potrebuje oglaševanja, kar olajša celoten prodajni proces. Pri prodaji novih vozil je ključna potrpežljivost in sposobnost poslušanja strank, saj le tako lahko odkrijemo njihove resnične potrebe in želje. Pomembno je, da svoje delo opravljamo z iskrenim srcem. Če temu dodamo še kanček strasti do avtomobilov, smo na pravi poti. V podjetju Porsche Verovškova cenimo kolektivni trud in zavzetost vsakega posameznika, od sodelavcev v prodajnem salonu do tistih na servisu. Vsak igra ključno vlogo kot ambasador blagovne znamke CUPRA. Prepričani smo, da je zadovoljstvo naših zaposlenih tesno povezano z zadovoljstvom strank, kar ustvarja pozitiven krog uspeha. Ta filozofija nas vodi v naši zgodbi o inovativnosti, izjemnih odnosih in kakovostni storitvi, ki jo nudimo strankam. Zavezani smo k nenehnemu izboljševanju in rasti, z optimizmom gledamo v prihodnost ter se veselimo novih dosežkov.«

CUPRA salon Porsche Verovškova Foto: Porsche Inter Auto

Kakšne prednosti in edinstvenosti prinašata znamki CUPRA na lokalni avtomobilski trg v Ljubljani?

Z velikim navdušenjem lahko potrdimo, da je naša ponudba vozil znamke CUPRA v našem salonu močno prispevala k prepoznavnosti znamke, ne le v osrednjeslovenski regiji, temveč po celotni Sloveniji. Vizija znamke CUPRA pri Porsche Verovškova je jasna, strankam želimo ponuditi najboljšo prodajno izkušnjo, vrhunske servisne storitve, možnosti financiranja ter izkušnjo znamke CUPRA na najvišji mogoči ravni.

Kako je salon CUPRA izpolnjeval potrebe in pričakovanja lokalnih ljubiteljev avtomobilov teh športnih in dinamičnih znamk?

Naš salon ponuja širok izbor modelov znamke CUPRA, kar strankam omogoča, da izberejo vozilo, ki najbolje ustreza njihovim potrebam, okusu in življenjskemu slogu. Naši usposobljeni prodajni svetovalci so strankam na voljo s strokovnim svetovanjem ter informacijami o različnih modelih, funkcijah, zmogljivosti in možnostih. Ponujamo možnost testnih voženj z različnimi modeli, tako da bodo stranke lahko izkusile vožnjo ter se prepričale o zmogljivosti in udobju vozil.

Foto: Porsche Inter Auto

Katere ugodnosti so trenutno na voljo kupcem vozil CUPRA?

S popolnoma novim električnim modelom je CUPRA Born navdušila slovenske kupce! Navdušuje z neizmernim in popolnim užitkom v vožnji in najnovejšimi električnimi tehnologijami z dosegom do 549 kilometrov (velja za model z baterijo 77 kWh, WLTP). V aktualni ponudbi vam je na voljo model CUPRA Born Bold akcija – količinsko omejena ponudba (58 kWh, doseg 425 km WLTP, moč motorja 150 kW, 204 KM) že za neverjetnih 34.999 evrov*. Pri nakupu imajo stranke tudi možnost pridobitve 6.500 evrov* subvencije Eko sklada za električna vozila, zato lahko rečemo, da je vozilo CUPRA BORN res izjemno ugoden nakup, saj je strošek kupca za nakup vozila v primeru pridobitve nepovratne finančne spodbude Eko sklada le 28.499 evrov*.

Foto: Porsche Inter Auto

Tudi novi CUPRA Formentor je trenutno eden izmed najbolj priljubljenih modelov v vašem salonu. Zakaj?

Gre za športni model, kupejevski športni terenec z veliko dinamike, ki hkrati ponuja veliko prostornosti in učinkovitosti. Ravno zdaj je kupcem na voljo v zares posebni ponudbi, kakršne še ni bilo – CUPRA FORMENTOR AKCIJA. Kupci lahko izbirajo med različnimi modeli z bogato serijsko opremo in vrhunskim pogonskim sklopom. Ponudba velja v kombinaciji s posebno obliko financiranja in zavarovanjem CUPRA ter popustom v obliki znižanja maloprodajne cene že od 30.651 evrov* (1.5 TSI (110 kW/150 KM). V našem salonu ga lahko ujamete z do štiri tisoč evri* prihranka in s kaskom za en evro na mesec** ter bonom za zimske pnevmatike v višini 500 evrov***. Ne smemo pozabiti, da je vozilo v akcijski ponudbi vsebuje ogromno bogate opreme: serijska oprema: 18'' alu platišča, Kessy Advanced, dodatno zatemnjena stekla, Full Link, LED-žarometi z lečo in zadnje luči LED, Media System+ 10'', Paket Safe & Driving M, Park Assist, Climatronic ...* Vrhunec ponudbe našega salona pa je nedvomno model Formentor VZ5 2.5 TSI s kar 287 kW/390 KM moči, izredno omejena različica, prefinjen tehnološki presežek za navdušence.

Vozila znamke CUPRA lahko zdaj kupimo tudi v Mariboru, drži?

Znamka CUPRA je zdaj že na voljo v središču Maribora. Na lokaciji Porsche Ptujska cesta poleg obstoječega Audi salona je zdaj zgrajen moderen salon CUPRA. Lepo vabljeni tudi na našo novo lokacijo CUPRA MARIBOR. Popolnoma nov prodajni salon znamk CUPRA in SEAT v Mariboru na Ptujski cesti je pomembna novost za vse ljubitelje avtomobilov v središču Maribora in vsej štajerski regiji. Obe znamki sta namreč znani po svoji izjemni dinamičnosti in športnosti, zato je njihova prisotnost v Mariboru izjemno razburljiva.

Foto: Porsche Inter Auto

Praznujte na poseben način! Pri Porsche Verovškova vas vabijo na doživetje v živo in predstavitev novih vozil CUPRA! Pokličite njihove sodelavce na tel. 041 392 204 ter si doživite polno mera adrenalina z vozili znamke CUPRA. CUPRA SALON Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana • Kontaktni center: 041 392 204 • Blaž Strniša, tel.: 01 53 03 555 • Andrej Ličen, tel.: 01 53 03 608 • Damjan Žumer, tel.: 01 53 03 607

