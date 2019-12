Slovenski avtomobilski trg: primanjkljaj znaša 2.299 avtomobilov

Slovenski avtomobilski trgovci so do konca novembra prodali 68.714 novih osebnih avtomobilov, kar je 2.299 avtomobilov manj kot v enakem obdobju lani.

Polo je eden najbolje prodajanih modelov v Sloveniji in eden glavnih adutov Volkswagna. Foto: Gašper Pirman Globalna avtomobilska industrija se počasi postavlja na okope, kar je posledica tako zmanjšanja prodaje na nekaterih največjih avtomobilskih trgih kot tudi dragega razvoja novih avtomobilskih tehnologij. V nezavidljivem položaju so tudi avtomobilski trgovci v Sloveniji, kjer so letos zabeležili tako padec prodaje na bruto avtomobilskem trgu kot tudi v najpomembnejšem segmentu prodaje novih avtomobilov fizičnim strankam.

Medtem ko proizvajalci vlagajo milijarde v nove tehnologije, se tudi majhni trgovci pripravljajo na prehod na elektrificirano dobo avtomobilov. Izobraziti je treba kadre, prilagoditi prodajne in predvsem servisne prostore, kupiti lastne električne polnilnice in podobno.

Letos resnejši padec prodaje novih avtomobilov

Trend gibanja na letošnjem avtomobilskem trgu jim ne gre v prid, bistveno boljše za zdaj niso niti napovedi za prihodnje leto. Do konca novembra so vsi trgovci v Sloveniji prodali 68.714 novih avtomobilov, kar je 3,2 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. Pred enim letom je bera znašala 71.013 avtomobilov, torej natanko 2.299 avtomobilov več kot danes. Lani je trgovcem prav decembra uspelo izvleči pozitivno prodajno leto, kar pa se letos zagotovo ne bo zgodilo.

Foto: Gregor Pavšič

Dve znamki tudi z več kot 30-odstotnim padcem

Slaba polovica znamk, ki jih uvrščamo v prvo dvajseterico, je letos zabeležila dvig prodaje. Med njimi najbolj Dacia (+34,4 odstotka), Volvo (+19,7 odstotka) in Nissan (+12,6 odstotka), na drugi strani sta Ford in Audi do zdaj zabeležila več kot 30-odstotni padec prodaje, več kot desetodstotnega pa tudi Kia, Suzuki, Mercedes-Benz in Mazda.

Pri Audiju so padec pred kratkim povezovali z zamudami pri dobavi vozil zaradi prehoda na nov merilni standard WLTP, vseeno pa 30-odstotni padec prodaje pomeni velik primanjkljaj prodanih vozil. Pri Audiju to pomeni 537, pri Fordu celo 905 avtomobilov.

V prvi peterici najbolj opazna rast Škode in Peugeota

V prvi peterici je na bruto trgu vodilni položaj obdržala znamka Volkswagen z 11.713 prodanimi novimi avtomobili, kar je odstotek in pol manj kot v enakem obdobju lani. Renaultu je prodaja upadla za slabih šest odstotkov, Oplu za dobrih devet odstotkov, Škoda pa je prodajo povečala za skoraj štiri odstotke. Za 2,5 odstotka so bili pozitivni tudi pri Peugeotu.

Na drugi strani je letos za 7,4 odstotka zrasla prodaja lahkih gospodarskih vozil, kjer so na vrhu Fiat, Renault, Volkswagen, Ford in Citroen. Šestim od desetih najuspešnejših znamk je uspelo prodajo letos povečati.