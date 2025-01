Kot smo že poročali ob koncu lanskega leta, se bo letos povečalo število slovenskih dirkalnikov za reli razreda Rally2. V Slovenijo po napovedih prihajajo (oziroma so že prišli) vsaj štirje novi. Prva dva hyundaia i20 rally2 sta bila namenjena ekipi Servis Podlesnik Rally Sport, ki je z letom 2025 postala tudi uradni partner Hyundai Motorsporta. Eden od obeh dirkalnikov bo namenjen slovenskemu reli prvaku Roku Turku, drugega pa bo večinoma vozil avstrijski reli prvak Simon Wagner.

Pnevmatike z žeblji tudi v Avstriji

Ta je zadnji konec tedna z drugim mestom že uspešno začel braniti naslov avstrijskega prvaka. Reli Jänner v okolici Freistadta je postregel s pravimi zimskimi razmerami. Zato so bile dan po vrnitvi na dirkalniku tudi še zelo specifične pnevmatike: 15-palčne pnevmatike z vgrajenimi žebljički – teh je lahko največ dvanajst na kvadratni decimeter površine pnevmatike.

To so drugačne pnevmatike, kot jih bodo morda v drugi polovici meseca vozili na reliju za svetovno prvenstvo v Monte Carlu – osnova za ta reli so namreč 18-palčne pnevmatike.

Žebljički so lahko bili dolgi največ 15 milimetrov, iz pnevmatike pa ni smelo gledati več kot dva milimetra žebljička. Največja masa žebljička je lahko dva grama. Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Uspešen test sodelovanja med Slovenci in avstrijskim reli prvakom

"Dogovor z Wagnerjem in Hyundaiem smo sklenili lani jeseni. Nato je vse potekalo zelo hitro in reli Jänner je bil zares težek test za ekipo. Reli takoj po novem letu prinese veliko izzivov pri logistiki in dobavi potrebnih delov. Zaradi razmer smo potrebovali tako asfaltno kot makadamsko podvozje, cel kup različnih pnevmatik in podobnega. Za nas je bilo pomembno, da prvi reli kot podpora Wagnerju dobro oddelamo, in to nam je uspelo. Najprej bo šlo lažje, saj bodo naslednji reliji tako v Avstriji kot nato v Sloveniji bolj klasični," je po vrnitvi iz Avstrije povedal vodja ekipe Blaž Podlesnik.

Reli Jänner je uspešno zaključila tudi slovenska posadka Boris Požeg - Vili Ošlaj (ford fiesta rally3). Po zasneženih in poledenelih cestah sta vozila s klasičnimi širšimi pnevmatikami in bila skupno na 37. mestu, v razredu RC3 pa tretja. Presenetila sta na 15. hitrostni preizkušnji, kjer sta zmagala v razredu in bila osma skupno.

Naslednji dirkalnik Rally2 v Sloveniji bo predvidoma februarja citroën C3 rally2. Ta bo namenjen predlanskemu državnemu prvaku Marku Grossiju in ekipi OPV Racing.